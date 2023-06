Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,54 EUR +0,48% (06.06.2023, 16:37)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,554 EUR +0,53% (06.06.2023, 16:23)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (06.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie tue sich derzeit schwer, wieder den Weg nach oben, also Richtung 10-Euro-Marke, zu finden. Zur Wochenmitte könnte der DAX-Wert frischen Aufwind bekommen. Die Commerzbank lege nämlich mit dem angekündigten Rückkauf eigener Aktien los. Vom 7. Juni bis spätestens 31. Juli wolle das Frankfurter Geldhaus eigene Papiere im Wert von bis zu 122 Mio. Euro am Markt zurückkaufen, wie er nach einem Beschluss des Vorstands am Dienstag in Frankfurt mitgeteilt habe. Die zurückgekauften Aktien würden anschließend eingezogen. Der Clou: Aufgrund der eingezogenen Papiere werde der Gewinn je Aktie steigen, was wiederum den Kurs anschieben dürfte.Nach der milliardenschweren Rettung durch den deutschen Staat in der Finanzkrise 2008/2009 und teuren Umbauprogrammen habe die Commerzbank im Jahr 2022 wieder einen Milliardengewinn erzielt. In diesem Jahr solle es noch mehr werden. "Unser Spielraum, Kapital an unsere Aktionärinnen und Aktionäre auszuschütten, vergrößert sich weiter", habe Finanzchefin Bettina Orlopp im Mai gesagt.Der GD200 (aktuell: 9,03 Euro) bilde eine starke Unterstützung. Auf dem Weg in wieder höhere Gefilde müsse die Commerzbank-Aktie zunächst die 50-Tage-Linie bei 9,85 Euro überwinden - danach rücke die psychologisch wichtige 10-Euro-Marke in den Fokus."Der Aktionär" bleibe bei seiner positiven Einschätzung für die Commerzbank-Aktie. Steigende Zinsen, die Aussicht auf höhere Dividendenzahlungen in den kommenden Jahren und die nun beginnenden Aktienrückkäufe dürften die Notierung mittelfristig wieder zweistellig aufleuchten lassen. Mutige Anleger könnten immer noch einsteigen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.06.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link