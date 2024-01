Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (26.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Leitzinsen in der Eurozone würden vorerst unverändert bleiben. Das habe die EZB gestern im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gegeben. Der Zeitpunkt der ersten Zinssenkung sei hingegen offengelassen worden. Die Commerzbank-Aktie gerate durch die Fantasie einer Zinswende dennoch zusehends unter Druck von Analystenseite.EZB-Chefin Christine Lagarde habe gestern auf der Pressekonferenz der Notenbank bei der Verkündigung der Beschlüsse gesagt: "Es gab einen Konsens im EZB-Rat, dass es verfrüht ist, über Zinssenkungen zu diskutieren." Sie habe betont, dass sie zu ihren Äußerungen beim Weltwirtschaftsforum in Davos stehe. Dort habe sie gesagt, dass aus jetziger Perspektive eine Zinssenkung bis zum Sommer wahrscheinlich sei. Sicher sei dies jedoch noch nicht, da die EZB erst noch weitere Daten wie die Lohentwicklung in der Eurozone im ersten Quartal abwarten wolle.Der Commerzbank-Notierung hätten die unklaren Aussagen zum Zeitpunkt der Zinswende gestern nicht geholfen. Hinzu sei noch eine Analystenstudie von der britischen Investmentbank Barclays gekommen. Analyst Krishnendra Dubey habe sein Kursziel von 10,80 Euro auf 10,50 Euro gesenkt. Die Einstufung verbleibe auf "underweight". Aufgrund der Erwartung steigender Zinsen habe der Experte seine Schätzungen für das Finanzinstitut nach unten angepasst. Zwar rechne er mit einem vierten Quartal, das im Rahmen der Commerzbank-Prognose liegen dürfte. Bei der Prognose für 2024 erwarte er aber keine positiven Überraschungen.Trotz zahlreicher Anpassungen vonseiten verschiedener Analysten liege das durchschnittliche Kursziel aller Experten immer noch satt über dem aktuellen Aktienkurs. Denn es betrage 14,81 Euro und biete somit Potenzial von rund 40 Prozent.Ein Blick auf die Höhe der Kursziele bringe auch zutage, dass Barclays mit 10,50 Euro aktuell das niedrigste Kursziel ausgegeben habe. Die Aktie notiere heute fast auf diesem Niveau, was bedeute, dass auch die pessimistischsten Analysten kein Abwärtspotenzial mehr sehen würden."Der Aktionär" hält die jüngsten Rücksetzer für übertrieben und rät Anlegern dabei zu bleiben, so Fabian Strebin. (Analyse vom 26.01.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: