Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (25.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zum Wochenschluss am vergangenen Freitag sei die Aktie der Commerzbank abgetaucht. Der Kurs sei wegen neuer Details zum geplanten Strategie-Update unter Druck gekommen. Heute versuche die Notierung eine Stabilisierung. Dabei helfe ein positiver Kommentar der Analysten der Citigroup.Die Experten der Citigroup hätten ihre Einschätzung bestätigt und würden weiterhin zum Kauf der Commerzbank-Aktien raten. Das Kursziel verbleibe bei 13,50 Euro und biete zum aktuellen Kurs noch einiges an Potenzial.Die Commerzbank habe für den 8. November aktualisierte Ziele angekündigt, bei denen die Kapitalrendite im Mittelpunkt des Anlegerinteresses stehen solle. Die Aktie werde zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis vom etwa Fünffachen gehandelt, bei einer Eigenkapitalrendite von rund 8,5 Prozent. Das würden die Experten positiv bewerten.Trotz der Kaufempfehlung liege das Kursziel der Citigroup unter dem Durchschnitt der von Bloomberg befragten Analysten. Diese würden der Aktie noch 45,1 Prozent zutrauen, was einem Kursziel von 14,13 Euro entsprechen würde.Weiterhin seien mit 15 mehr als die Hälfte der insgesamt 26 Experten positiv für die Aktie gestimmt und würden nun zugreifen. Weitere acht würden zumindest zum Halten der Aktie raten. Lediglich drei Analysten würden nun die Reißleine ziehen und verkaufen. Das höchste Ziel habe Tobias Lukesch von Kepler Cheuvreux mit 20,00 Euro ausgesprochen. Das wäre vom aktuellen Kursniveau eine glatte Verdopplung.Aktuell hat sich das Chartbild aber eingetrübt, sodass ein Neueinstieg nicht angezeigt ist, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 25.09.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.