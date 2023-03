Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,134 EUR +2,03% (27.03.2023, 10:50)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

9,172 EUR +3,31% (27.03.2023, 10:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (27.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank sei vergangenen Freitag mit dem kompletten europäischen Sektor unter die Räder gekommen. In Sippenhaft seien die Papiere auch durch den Absturz der Deutsche Bank-Aktie genommen worden. Heute könnte es den Versuch einer Gegenbewegung geben, vorbörslich stünden die Papiere im Plus.Vorerst sehe es so aus, als könnte sich die Notierung über der 200-Tage-Linie bei 8,40 Euro und damit auch über einer wichtigen Unterstützungszone halten. Vorbörslich habe die Aktie bereits wieder über der Marke von 9,00 Euro tendiert. Trete tatsächlich eine Erholung in der Branche zum Wochenstart ein, dann könnte auch schnell das 2022er-Hoch bei 9,51 Euro fallen.Die Situation in der Branche bleibe sehr angespannt, zunehmend würden auch Diskussionen in den Sozialen Medien die Kursentwicklung bewegen. Das habe sich unter anderem am Freitag bei der Deutschen Bank gezeigt. Die Aktie der Commerzbank dürfte zudem darunter leiden, dass weitere kräftige Zinserhöhungen aktuell schwierig werden dürften."Der Aktionär" hatte zuvor bereits zu Gewinnmitnahmen geraten, so Fabian Strebin. (Analyse vom 27.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: