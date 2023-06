Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (05.06.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vergangene Woche habe die Hauptversammlung der Commerzbank stattgefunden. Bereits im Vorfeld habe die Wahl von Ex-Bundesbankchef Jens Weidmann zum neuen Chef des Aufsichtsrates als sicher gegolten. Spannender für Aktionäre seien hingegen die Ausschüttungen des Finanzinstitutes, die neben der Dividende auch Aktienrückkäufe umfassen würden.Die Hauptversammlung am 31. Mai, Mittwoche letzte Woche, habe dem Dividendenvorschlag des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von 20 Cent je Aktie mit einer Mehrheit von 99,99 Prozent zugestimmt. Ergänzend plane die Commerzbank zeitnah ein Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 122 Millionen Euro, für das es bereits die Zustimmung der Aufsicht gebe. Zuletzt habe die Commerzbank vor vier Jahren eine Dividende gezahlt.Alleine diese Ausschüttungen würden den Erfolg der laufenden Sanierung zeigen. Die Commerzbank habe die Profitabilität mit einem Nettogewinn von 1,4 Milliarden Euro im abgeschlossenen Jahr so stark gesteigert, dass neben Dividenden auch Aktienrückkäufe wieder möglich seien. Diese seien von der Aufsicht genehmigt worden, was nochmals die wiedererlangte Stärke der Bank unterstreiche.Nach den Zahlen zum ersten Quartal sei klar, dass man auch 2023 weiter auf Erfolgskurs beim Gewinn bleibe. Demnach strebe man ein Konzernergebnis "deutlich über dem des Jahres". Die Ausschüttungsquote solle auf 50 Prozent des Jahresgewinns steigen.Das würde natürlich auch eine höhere Dividende für Aktionäre bedeuten. Der Konsens der Analysten erwarte für das Geschäftsjahr 2023 (Ausschüttung 2024) eine Dividende je Aktie von 0,52 Euro. Auf dem aktuellen Kursniveau würde das einer Rendite von 5,4 Prozent entsprechen.Die Aktie strebe seitdem aber wieder nach oben, das nächste Zwischenziel vor zweistelligen Kursen sei die 50-Tage-Linie bei 9,85 Euro.Mutige greifen zu und setzen auf einen Ausbruch aus dem vorherrschenden Dreieck, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: