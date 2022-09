Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banken-Werte wie die Commerzbank seien zuletzt vor allem durch verstärkte Rezessionsängste belastet worden. Mehrere Forschungsinstitute würden sagen, dass die einheimische Wirtschaft vor einer Rezession stehe. Folgerichtig würden sich die Anleger sorgen, ob es damit zu einer Vielzahl an Unternehmenspleiten mit nachgelagerten Kreditausfällen komme.Eine Insolvenzwelle lasse sich anhand bisher vorliegender Zahlen nicht ausmachen, so das Statistische Bundesamt. Im ersten Halbjahr hätten die Statistiker aus Wiesbaden mit 7.113 Unternehmensinsolvenzen vier Prozent weniger als ein Jahr zuvor gezählt.Es sei nicht auszuschließen, dass die Zahl der Firmenpleiten innerhalb der nächsten zwölf Monate um bis zu 40 Prozent steige, habe indes der Verband der Insolvenzverwalter mitgeteilt: "Dies wäre allerdings auf der historisch niedrigen Basis keine Insolvenzwelle, sondern eine Normalisierung der Zahlen." Commerzbank-Chef Manfred Knof jedenfalls befürchte keine Pleitewelle: Aus Gesprächen mit Kunden nehme er wahr, "dass sie natürlich besorgt sind und dass schwierige Zeiten auf uns zukommen. Aber es ist überhaupt kein Grund für Panikmache", so der Konzernlenker vor Kurzem. Außerdem habe die Commerzbank eine vergleichsweise konservative Risikovorsorge betrieben.Die Commerzbank-Aktie notiere am Dienstag (Mittagszeit) mit einem Abschlag von 1,4 Prozent bei 7,64 Euro. Sollte die Verkäuferseite weiterhin die Oberhand behalten, wäre die nächste Auffangmarke das August-Hoch bei 7,34 Euro. Im Anschluss rücke der GD200 bei 7,34 Euro ins Blickfeld. Für Entspannung würde ein erneuter Sprung über die 8-Euro-Marke sorgen.Auch wenn sich das Chartbild mit dem heutigen Kursrutsch weiter eingetrübt habe, bleibe DER AKTIONÄR zuversichtlich für den MDAX-Titel: Die Ertragschancen, die aus der Zinswende resultieren würden, dürften die vorhandenen Rezessionsrisiken bei der zinssensiblen Aktie überkompensieren.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank