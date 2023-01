Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (05.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Papiere hätten nicht nur in den letzten Tagen des vergangenen Jahres gut performt. Auch 2023 würden die Aktien des Geldhauses einen Spurt aufs Parkett legen. Dabei hätten nicht nur versöhnlichere Konjunktursignale geholfen, sondern auch ein positiver Analystenkommentar. Die Aktie nehme derweil Kurs auf zehn 10 Euro.Die Anteilscheine der Commerzbank seien im Index der mittelgroßen Werte MDAX gestern (Mittwoch) zwischenzeitlich um 3,5 Prozent auf 9,592 Euro nach oben geschnellt. Damit sei kurzfristig der höchste Stand seit Juni 2018 erreicht. Börsianer hätten den Kurssprung bei der Commerzbank auch mit einem positiven Analystenkommentar von Warburg Research begründet.Der Experte Andreas Pläsier habe das Kursziel für die Anteilscheine von 8,20 auf 10,70 Euro angehoben. Dem Fachmann zufolge dürfte die Prognose der Bank für den Nettogewinn im vergangenen Jahr getoppt werden. Sie dürfte mit 1,2 Milliarden Euro das ursprünglich avisierte Ziel von "mehr als 1 Milliarde Euro" übertreffen. Das vierte Quartal sollte von höheren Nettozinserlösen profitiert haben.Die zuletzt gestiegenen Renditen an den Kapitalmärkten seien ein Zeichen der weltweit zu beobachtenden Zinswende angesichts der in vielen Ländern stark steigenden Inflation. Diese habe zwar zuletzt etwas nachgelassen, sei aber im historischen Vergleich immer noch hoch. Höhere Zinsen im Zuge eines anhaltend restriktiven Kurses der Notenbanken dürften die Ertragskraft der Banken stärken.Die konjunktursensiblen Bankenwerte seien derweil zur Wochenmitte auch von erfreulichen Konjunkturdaten gestützt worden. Die Unternehmensstimmung im Euroraum habe sich Ende des vergangenen Jahres weiter verbessert, wie der Anstieg des Einkaufsmanagerindex von S&P Global im Dezember gezeigt habe.Die Aktie bleibt eine aussichtsreiche Empfehlung des "Aktionär" für 2023, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank AG in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2023)Mit Material von dpa-AFXHinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.