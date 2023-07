Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.



Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,465 EUR +1,65% (10.07.2023, 13:23)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,48 EUR +1,75% (10.07.2023, 13:09)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (10.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen sei durch die gestiegenen Zinsen deutlich zurückgegangen. Dabei sei das Kreditgeschäft (und in dem Kontext auch Baufinanzierungen) der wichtigste Ertragsbringer der Commerzbank. Immerhin sehe Privatkundenvorstand Thomas Schaufler Licht am Horizont.Die zweitgrößte deutsche Privatbank gehe davon aus, dass das Geschäft mit privaten Immobilienfinanzierungen in absehbarer Zeit wieder anziehe. "Wir registrieren aktuell eine Stabilisierung, wenn auch auf einem im Vergleich zum Rekordjahr 2021 niedrigen Niveau", habe Schaufler gegenüber der Welt am Sonntag gesagt.Baufinanzierungen seien für das Institut eine wichtige Ertragssäule. Für ein Anziehen der Nachfrage müssten jedoch die Preise weiter sinken, wobei ein Immobilienerwerb aus Schauflers Sicht "nicht unmöglich wäre".In den kommenden Monaten rechne der Vorstand indes mit einer höheren Zahl von Kreditausfällen im Sinne einer Normalisierung der Quote. Bisher sehe die Bank im Privatkundengeschäft weder bei Konsumentenkrediten noch bei Finanzierungen von Immobilien einen signifikanter Anstieg. Und: Hohe Belastungen seien nicht zu erwarten.Im Geschäft mit Einlagen habe Schaufler indes weiter steigende Zinsen in Aussicht gestellt. Allerdings könnten Kunden jedoch nicht erwarten, dass dies "sofort und in vollem Umfang" geschehe.Hintergrund: Gerade mit Blick auf das Nettozinsergebnis wäre es nämlich wichtig, wenn die Commerzbank (weiterhin) sparsam bei der Weitergabe der deutlich gestiegenen Zinsen bleibe - dieses Verhältnis nenne man Einlagen-Beta. Die Commerzbank habe im ersten Quartal einen Wert von nur 15 Prozent erreicht. Für das restliche Jahr habe der Vorstand seinerzeit mit einem Durchschnittswert von etwa 35 Prozent gerechnet, sodass sich insgesamt für 2023 rund 30 Prozent ergeben sollten, etwa durch Angebote bei Tages- und Festgeld oder auch der Online-Tochter, der Comdirect.Die Commerzbank-Papiere würden heute mit einem Plus von mehr als zwei Prozent zu den Gewinnern im DAX gehören und sich damit dem Widerstand bei 10,75 Euro nähern. Gelinge hier der Ausbruch, dürfte im Bereich von elf Euro der nächste Halt stattfinden. Nach unten fungiere der überwundene Widerstand bei 10,35 Euro nun als Support. Kurzum: Mittelfristig würden die fundamentalen Perspektiven für die Commerzbank positiv bleiben, auch wenn die Risiken mit Blick auf das zweite Halbjahr zuletzt zugenommen hätten.Mutige Anleger können also immer noch zugreifen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2023)Mit Material von dpa-AfXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link