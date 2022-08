Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,512 EUR -2,57% (22.08.2022, 12:35)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,54 EUR -2,53% (22.08.2022, 12:20)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (22.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Märkte würden heute auf breiter Front nachgeben, denn Anleger würden nach dem Wochenende wieder in den Risk-off-Modus schalten. Unter die Räder würden dabei auch Bankentitel wie die Commerzbank kommen. Eine Rolle spiele dabei erneut die Angst vor einer Rezession und anhaltend hoher Inflation.Zur Commerzbank selbst gebe es heute keine News. Aber der Aktienkurs werde einmal mehr vom Gesamtmarkt bestimmt. Denn die Aufwärtsbewegung beim DAX scheine vorerst vorbei. Die Angst vor der hohen Inflation und einer drohenden Rezession habe die Anleger nach der jüngsten Erholungsrally wieder voll im Griff.Die August-Gewinne seien bereits vollständig abgegeben worden.Konjunktursensible Banktitel wie die Commerzbank stünden heute ganz oben auf der Verkaufsliste: Der Branchenindex Euro Stoxx Banks notiere fast drei Prozent im Minus.Die Commerzbank-Aktie habe in den vergangenen Tagen mehrere Unterstützungen gerissen. Anleger, die noch nicht investiert sind, können daher mit einem Einstieg noch etwas abwarten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Investierte sollten den Stopp bei 5,50 Euro im Auge behalten. (Analyse vom 22.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link