Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,265 EUR +1,33% (04.09.2023, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,285 EUR +1,83% (04.09.2023, 11:32)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (04.09.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Seit März gehe es bei der Commerzbank-Aktie nicht mehr voran. Nach einem 31-prozentigen Absturz habe sie bisher das Mehrjahreshoch bei 12,01 Euro nicht mehr erreichen können. Stattdessen würden die Scheine auf hohem Niveau konsolidieren und dabei eine Dreiecksformation ausbilden. Während sich die obere Begrenzung am Mehrjahreshoch sowie dem Juli-Zwischenhoch aufspanne, verlaufe die untere entlang der 200-Tage-Linie.Derzeit zeige sich die Commerzbank-Aktie von ihrer trägen Seite. Seit Anfang August verlaufe der Titel entlang der unteren Dreiecksbegrenzung innerhalb einer schmalen Range um die 10-Euro-Marke zwischen 9,90 und 10,40 Euro.Die Chancen, dass die untere Begrenzung vorerst verteidigt werden könne, stünden gut. Ein Kaufsignal beim MACD-Indikator sowie eine positive Trendstärke würden Rückenwind geben. Vielmehr komme es nun darauf an, dass sowie die Range bei 10,40 Euro überwunden werden könne. Dann stünde der Kurs zudem in einer deutlichen Volumenlücke (zwischen 10,40 und 10,65 Euro). Diese Bereiche würden in der Regel dynamisch durchlaufen. Das nächste Ziel läge somit am nächsten Volume-Peak bei 10,75 Euro. Darüber gerate der Widerstandsbereich zwischen 11,00 und 11,36 Euro in den Fokus.Mutige können noch zugreifen und setzen einen Stopp bei 7,20 Euro, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: