10,165 EUR +1,40% (21.08.2023, 12:01)



10,175 EUR +1,19% (21.08.2023, 11:44)



DE000CBK1001



CBK100



CBK



CRZBF



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (21.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Angst vor einer schlechten Wirtschaftsentwicklung in China habe letzte Woche die Börsen beherrscht. Mehrere Immobilienfirmen im Reich der Mitte seien in Schwierigkeiten. Das könne auch Auswirkungen auf die internationalen Finanzmärkte und somit europäische Banken haben. Die Aktie der Commerzbank klettere dennoch weiter. Das seien die nächsten Ziele.Zuletzt hätten die Wirtschafts- und Immobilienprobleme Chinas und Bedenken, dass die US-Notenbank FED den Leitzins doch noch weiter anheben könnte, die Finanzmärkte belastet.Im Fokus hätten am Montag Zinssenkungen chinesischer Banken gestanden, die in der Summe enttäuscht hätten. Die Anleger würden bereits gespannt auf das Notenbanktreffen in Jackson Hole schauen, das ab Donnerstag stattfinde. Laut der Helaba würden sie auf Signale zur weiteren Entwicklung der Geldpolitik warten. Nach wie vor sei die Mehrheit davon überzeugt, dass die bisherigen Zinserhöhungen der US-Notenbank FED ausreichen würden.Die Zinsentwicklung habe auch indirekt Auswirkungen auf die EZB. Denn deutlich höhere Leitzinsen in den USA könnten zu beschleunigten Kapitalabflüssen aus der Eurozone führen. Andererseits zeige die deutsche Wirtschaft aktuell Schwäche. Die Entwicklung der größten Volkswirtschaft in der Währungsunion müsse die Notenbank aber genau im Blick behalten.Zum Wochenstart zeige sich die Aktie der Commerzbank mit höheren Kursen. Damit habe sich der Kurs wieder ein Stück vom beschleunigten Aufwärtstrend bei 9,96 Euro entfernt. Der zugrundeliegende Trend, der ebenfalls nach oben gerichtet sei, verlaufe seit Mai 2020 bei 8,02 Euro. Aktuell kämpfe die Notierung um die 100-Tage-Linie bei 10,17 Euro. Gelinge der nachhaltige Ausbruch, dann käme bei 10,45 Euro der GD50 in Sicht. Dieser sei unterschritten worden, als die Aktie am 7. August bei 10,24/10,09 Euro eine Kurslücke gerissen habe.Investierte Anleger bleiben mit Stopp 720 Euro dabei. Mutige Anleger können auf einen Ausbruch setzen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.