Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (09.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Italien beabsichtige für Banken eine Übergewinnsteuer einzuführen. Das habe die Märkte gestern kalt erwischt und für heftige Kursverluste nicht nur bei italienischen Finanzinstituten gesorgt. Inzwischen gebe es mehr Details zu einer möglichen Ausgestaltung. Das habe zu einer Stabilisierung bei UniCredit & Co gesorgt - und auch deutsche Bankaktien würden ihre Verluste wieder aufholen.Bereits gestern seien italienische Bankaktien abgestürzt und hätten den Branchenindex Euro-Stoxx Banks mit in die Tiefe gezogen. Dieser habe 3,5 Prozent leichter geschlossen. Dabei betreffe die mögliche Übergewinnsteuer für Banken nur Geldhäuser aus dem südeuropäischen Land. Italien beabsichtige auf Gewinne im laufenden Jahr, die durch den starken Zinsanstieg in der Eurozone entstanden seien, eine Sondersteuer mit einem Satz von 40 Prozent einzuführen.Nun habe man Details nachgeliefert: Die maximale Belastung für Banken solle nicht höher als 0,1 Prozent der Bilanzsumme betragen. Nach ersten Schätzungen von Analysten dürfte sich die zu erwartende Belastung für viele Institute mehr als halbieren. Die Aktie der Intesa Sanpaolo als größtem Geldhäuser Italiens habe sich im heutigen Handel mit leichten Gewinnen stabilisiert. Die UniCredit-Aktie lege kräftig zu. Deutschen Bank abverkauft worden in einer ersten Panikreaktion. In Deutschland sei eine Übergewinnsteuer für Finanzinstitute aber kein Thema. Daher seien die Verluste gestern übertrieben gewesen. Die Commerzbank-Aktie steige wieder deutlich über die Marke von 10,00 Euro. Die 200-Tage-Linie bei 9,72 Euro habe als Unterstützung gehalten.Während es bei der Commerzbank mit einem kleineren Plus für Werte jenseits von 10,00 Euro reiche, kämpfe die Aktie der Deutschen Bank noch immer mit der psychologisch wichtigen Marke. Die Aussichten für die Commerzbank würden besser als für die Notierung der Deutschen Bank bleiben. Diese ist nach wie vor nur eine Halteposition, bei der Anleger aufgrund der attraktiven Ausschüttungspläne des Managements an Bord bleiben sollten, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: