Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (17.07.2023/ac/a/m)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die bisherige Juni-Performance des DAX-Titels könne sich wahrlich sehen lassen. Seit Monatsanfang hätten die Papiere der zweitgrößten Privatbank rund acht Prozent zugelegt. Zuletzt hätten die starken Zahlen der US-Geldhäuser gestützt. Und gehe es nach den Analysten, habe die Commerzbank-Aktie noch reichlich Luft nach oben.Die kanadische Bank RBC etwa habe das Kursziel für Commerzbank von 12 auf 13 Euro erhöht und das Votum auf "Sector Perform" belassen. Die anstehenden Quartalszahlen dürften stark ausfallen und trotz Rückstellungen eine gestiegene Kernkapitalquote belegen, habe Analystin Anke Reingen in einer aktuellen Studie geschrieben. Damit wären die Frankfurter auf einem guten Weg, um von den Anteilseignern die Zustimmung für ein weiteres Aktienrückkaufprogramm einzuholen. Das neue Kursziel habe Reingen mit ihren angehobenen Schätzungen für Aktienrückkäufe und den Zinsüberschuss begründet.Und aktuell hätten auch Morgan Stanley und Metzler ihre Kaufempfehlungen bestätigt und und dabei auch die jeweiligen Kursziele erhöht. Während die Frankfurter Privatbank den Kurs bei 13,30 (12,60) Euro als fair bewertet erachte, sehe die US-Investmentbank mit ihrer neuen Zielvorgabe von 16 (zuvor: 15) eine 45-Prozent-Chance - unter Zugrundelegung des aktuellen Kursniveaus.DER AKTIONÄR sei weiterhin optimistisch für die Commerzbank-Aktie, die zum Wochenauftakt im frühen Handel um ihren Vortagesschluss bei knapp über elf Euro pendle. Weiter steigende Zinsen, ein womöglich zweites Aktienrückkaufprogramm und auch ein positives Chartbild sollten dem Finanztitel perspektivisch in höhere Kursregionen befördern. Wichtig wären jedoch zunächst gute Q2-Zahlen am 26. Juli.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: