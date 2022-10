Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,246 EUR -0,79% (31.10.2022, 11:31)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,244 EUR -0,43% (31.10.2022, 11:22)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (31.10.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der Commerzbank halte sich nach den Kurssprüngen der letzten Tage auch zum Wochenbeginn stabil über der Marke von 8,00 Euro. Damit habe man wieder deutlich Boden gutgemacht und sich auch auf Jahressicht verbessert. Während der Sektor insgesamt stark zu kämpfen habe, gehöre die Aktie zu den Besten der Branche. "Der Aktionär" erkläre, ob jetzt noch Potenzial für Kursgewinne bestehe.Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 23 Prozent zulegen können und damit den DAX (-17 Prozent) und den Branchenindex EURO STOXX Banks (-13 Prozent) deutlich geschlagen. Ein wichtiger Grund sei das Zinsniveau, das in diesem Jahr stark zugelegt habe, denn auch die EZB habe die Zinswende eingeleitet. Zusammen mit den beachtlichen Sanierungserfolgen habe das dem Papier deutlich Rückenwind gegeben.Positiv könnten sich weitere Zinserhöhungen der EZB auswirken, sofern sie nicht zu stark auf der Konjunktur lasten würden. Die jüngsten Zahlen zum Wirtschaftswachstum in Deutschland würden zeigen, dass die Experten die Lage zu pessimistisch eingeschätzt hätten. Denn statt einer Schrumpfung der Wirtschaft habe es im dritten Quartal noch ein Plus gegeben.Nach wie vor rate keiner der 27 Analysten, die die Aktie covern würden, zum Verkauf. 14 Experten würden hingegen nun zum Einstieg plädieren, der Rest würde dabeibleiben. Das für 2023 erwartete KGV liege bei 7 und damit auf dem Niveau der Peergroup. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 0,4 sei dagegen immer noch sehr günstig.Die Veröffentlichung der Zahlen am 9. November zum abgelaufenen Quartal könnte mehrere Überraschungen mit sich bringen. Spekulativ-orientierte Anleger können sich ein paar Aktien der Commerzbank in ihr Depot legen, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 31.10.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG