Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (18.05.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Chartanalyse von BNP Paribas:Die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) befindet sich seit dem Verlaufshoch bei 11,06 EUR vom 20. April in einem Abwärtstrend und ist am Vortag bis 9,10 EUR zurückgekommen, wie aus der Veröffentlichung "daily Aktien" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe das Papier genau den 200er EMA erreicht und sei hier wieder nach oben abgeprallt. Die Aktie sei mit einer bullischen Tageskerze mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper bei 9,50 EUR aus dem Handel gegangen und könnte vor einem weiteren Hochlauf stehen.Die Commerzbank-Aktie könnte die bullische Vortageskerze bestätigen und vor einem Hochlauf zum noch offenen Gap bei 9,82 EUR stehen. Gaps würden in der Regel schnell wieder geschlossen und würden oft als Anlaufmarken einer Kursbewegung dienen. Gehe es weiter höher, wäre ein Kursanstieg bis zum Widerstand bei 10,17 EUR zu erwarten. Rutsche das Papier doch wieder ab, wäre zunächst ein Rücklauf bis zum 200er EMA zu erwarten, der eine solide Unterstützung biete. Komme es zu einem Kursrutsch unter den 200er EMA, würde sich die Lage für die Commerzbank-Aktie langfristig eintrüben. (Analyse vom 18.05.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:9,534 EUR +0,17% (18.05.2023, 08:45)