Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (24.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Beben im Bankensektor setze sich fort. Weiterhin würden an den Märkten Sorgen wegen einer neuen möglichen Finanzkrise umgehen. Während die Aktie der Deutschen Bank bereits zweistellig im Minus notiere, würden auch die Scheine der Commerzbank deutlich nachgeben. Die charttechnische Lage sehe nun kritisch aus.Die schlechte Stimmung im Bankensektor halte an. Die Sorge, dass es noch ein Nachbeben in Form einer Finanzkrise 2.0 nach dem Kollaps mehrerer US-Regionalbanken sowie den Schwierigkeiten bei der Credit Suisse geben werde, drücke auf die Märkte. Nach den schwachen Vorgaben aus den USA würden nun die deutschen Bankentitel angeschlagen in den frühen Freitagshandel gehen. Folglich gerate auch die Aktie der Commerzbank unter die Räder.Nach einem bereits kritischen Wochenauftakt habe sich die Commerzbank-Aktie kurzfristig berappen können. Dank eines starken Intraday-Reversals habe sie einen Teil ihrer vorangegangenen Kursverluste wieder wettgemacht. Auch die wichtige Hürde am 2022er Hoch bei 9,51 Euro habe zurückerobert werden können.Doch die Stimmung sei zur Wochenmitte gekippt. Der Titel sei erneut abverkauft worden. Die eben genannte Marke habe die Aktie dabei schnell wieder unterschritten. Nun stehe sie an einer massiven Unterstützungszone um 8,40 Euro. Hier würden mehrere markante Hochs sowie die 200-Tage-Linie verlaufen. Falle der Kurs auch unter diese Supports, warte die nächste Unterstützung im Bereich um 7,70 Euro.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.