Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,45 EUR +0,57% (05.01.2024, 10:53)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,45 EUR -0,09% (05.01.2024, 10:39)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (05.01.2024/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das neue Jahr sei erst wenige Tage alt, doch die Commerzbank-Aktie drehe mächtig auf und habe die Schwächephase vom Jahresende hinter sicher gelassen. Das habe auch charttechnische Konsequenzen. Eine Rolle hierbei spiele auch die aktuelle Entwicklung bei der Inflation.Im Dezember habe der DAX bei 17.003 Punkten einen neuen Rekord erreicht. Vorangegangen seien Spekulationen über schnelle Zinssenkungen 2024 in der Eurozone und auch den USA. Denn die Inflation sei auf beiden Seiten des Atlantiks seit Monaten gesunken und die Börsen hätten den Effekt geringerer Zinsen im neuen Jahr vorweggenommen.Die Inflation in Deutschland habe zum Jahresende 2023 aber wieder an Tempo gewonnen, wie neueste Daten zeigen würden. Die Verbraucherpreise hätten im Dezember um 3,7 Prozent über dem Vorjahresmonat gelegen - nach 3,2 Prozent im November, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt habe. Volkswirte hätten mit der Umkehr des Trends im Dezember aber gerechnet: Denn ein Jahr zuvor habe der Staat in dem Monat einmalig die Kosten für den Abschlag der Gas- und Fernwärmekunden übernommen.Marco Wagner, Volkswirt bei der Commerzbank, habe gesagt: "Die Inflation in Deutschland ist im Dezember wieder nach oben gesprungen, was auf Einmaleffekte bei den Energiepreisen zurückzuführen ist. Demgegenüber ist die Kerninflation weiter gefallen." Von einer Entwarnung könne aber noch keine Rede sein. Angesichts der jüngsten Beschlüsse der Bundesregierung sollte die Inflation im Januar noch einmal steigen. Auch wenn diese im Jahresverlauf dann tendenziell zurückgehen sollte, bleibe der Lohndruck stark, sodass sich die Inflation letztlich eher bei drei Prozent als bei zwei Prozent einpendeln dürfte.Auch Ralf Umlauf, Analyst Landesbank Hessen-Thüringen, verweise auf steigende Risiken: "Trotz im Monatsvergleich rückläufiger Benzin- und Dieselpreise ist der gesamte Verbraucherpreisindex im Dezember gestiegen. Auch in anderen europäischen Ländern sind die Teuerungsraten gestiegen, sodass bei der morgen anstehenden EWU-Schnellschätzung ebenfalls eine höhere Inflationsrate zu erwarten ist. Die ambitionierten Zinssenkungserwartungen der Marktteilnehmer mit dem eingepreisten schnellen Beginn der Lockerung seitens der EZB könnten auf die Probe gestellt werden."Die Commerzbank-Aktie bleibt 2024 auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Fabian Strebin. (Analyse vom 05.01.2024)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: