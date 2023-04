Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,28 EUR +1,83% (18.04.2023, 12:00)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,25 EUR +2,50% (18.04.2023, 11:46)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (18.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Zinswende in den USA laufe bereits seit März letzten Jahres und damit länger als in der Eurozone, wo erst im Sommer 2022 die Nullzinsära ihr Ende gefunden habe. Inzwischen liege der Leitzins in den USA bei fünf Prozent, ernsthafte Bremsspuren in der Konjunktur seien aber noch nicht sichtbar.Vielmehr hätten die Wall-Street-Häuser, die vergangenen Freitag ihre Bücher geöffnet hätten, sehr gut an den steigenden Zinsen verdient. Die Nettozinserträge dürften auch deshalb so kräftig zugelegt haben, da die Institute die Kreditzinsen sukzessive erhöht hätten. Was Sparer auf dem Konto bekommen würden, hinke dem aber stark hinterher. Die Marge der Banken in den USA habe sich also ausgeweitet.Auch die sehr zinsreagible Commerzbank dürfte ihre Zinsmarge in Q1 ausgeweitet haben. Das sollte mit steigenden Erträgen aus dem Kreditgeschäft einhergegangen sein. Für die Zahlen am 17. Mai rechne der Konsens mit Erträgen von 2,73 Milliarden Euro und damit fast so viel wie im Vorjahresquartal. Das könnte aber zu konservativ gerechnet sein.Die Aktie notiere weiterhin zweistellig und bleibe damit über der wichtigen 10,00-Euro-Marke. Der RSI sei mittlerweile erneut über die Schwelle von 50 gestiegen und weise damit auf tendenziell höhere Kurse hin. Der nächste Widerstand sei nun das Zwischenhoch bei 10,18 Euro von Ende März. Danach würde bei 10,45 Euro die nächste Hürde warten.Spekulativ-orientierte Anleger können zugreifen und setzen einen Stopp bei 6,50 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.04.2023)