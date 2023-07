Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (03.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie könne heute übermäßig zulegen und verbessere damit die charttechnischen Aussichten. Rückenwind dürfte auch ein genauerer Blick auf die Belastungen der mBank in Polen geben. Der Markt scheine die neuen Belastungen nun einzuordnen und in den Kontext zu stellen.Am 15. Juni habe es ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs zu den von polnischen Banken vergebenen Schweizer-Franken-Hypotheken gegeben. Kreditnehmer, die wegen der ungünstigen Wechselkursentwicklung in den vergangenen Jahren in Schwierigkeiten geraten seien, könnten demnach nicht nur auf bessere Konditionen hoffen, sondern auch auf Schadenersatz.Auch die Commerzbank-Tochter mBank befinde sich seit Jahren mit einigen Kunden bei diesem Thema in Rechtsstreitigkeiten. Insgesamt habe das Geldhaus mit den zusätzlichen Rückstellungen von 342 Mio. Euro im zweiten Quartal 1,7 Mrd. Euro für diese Thematik zurückgestellt. Das drücke natürlich auf den Gewinn - zusätzliche Belastungen im laufenden Jahr seien wahrscheinlich. Auch der Überschuss der Commerzbank falle daher operativ um diesen Betrag im zweiten Quartal geringer aus.Die Analysten von Bloomberg Intelligence hätten sich kürzlich zum polnischen Bankensektor geäußert: Sie würden die Branche aufgrund der starken Kapitalausstattung und der guten Profitabilität für gut gerüstet halten, um die Causa Frankenkredite zu bewältigen. Das treffe im Besonderen auch auf die mBank zu, die zuletzt eine harte Kernkapitalquote von 13,3 Prozent bei einer Eigenkapitalrendite im Kerngeschäft - hier sei das Frankenkredit-Portfolio ausgeklammert - von 33,5 Prozent aufgewiesen habe.Investierte bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei und beachten den Stopp bei 7,20 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link