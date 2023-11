Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (20.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe zuletzt richtig gut performt. Auf Monats-Sicht hätten die Papiere der zweitgrößten deutschen Privatbank rund 12 Prozent an Wert gewonnen. Auch zum Wochenauftakt stünden Pluszeichen vor dem DAX-Titel. Unternehmensspezifische News gebe es zwar nicht, vielmehr komme Rückenwind vom Bundesjustizministerium.Die Bundesregierung wolle es Banken künftig wieder erleichtern, die Preise für Girokonten zu erhöhen, wie das "Handelsblatt" am Montag berichte. Damit sollten Gebührenerhöhungen grundsätzlich wieder greifen, wenn Verbraucher nicht innerhalb einer bestimmten Frist widersprechen würden. Das sehe ein Regelungsvorschlag aus dem Bundesjustizministerium von Marco Buschmann (FDP) vor.Hintergrund: Aktuell würden Banken und Sparkassen Banken für Gebührenerhöhungen nämlich noch die explizite Einwilligung der Kunden benötigen. Das sei der Modus Operandi, der seit dem Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) vom April 2021 herrsche. Seit dem Richterspruch habe jedoch Rechtsunsicherheit bestanden. Zwar habe dem BGH-Urteil entnommen werden können, dass so genannte Fiktionsklauseln zur Vertragsänderung nicht generell als unwirksam anzusehen seien. Aber solche Klauseln rechtssicher zu formulieren sei für die Unternehmer nach dem Urteil eine "erhebliche Herausforderung" gewesen, wie es in dem Papier vom Bundesjustizministerium heiße. Darum sei es in der Praxis kaum noch umgesetzt worden.Nun solle der Vorschlag aus dem "Hause Buschmann" dafür sorgen, dass insbesondere Finanzhäuser notwendige vertragliche Anpassungen rechtssicher formulieren könnten. Konkret solle das Bürgerliche Gesetzesbuch (BGB) ergänzt werden, so dass auch Banken Preise wieder die über allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) anheben könnten. Damit wäre die Situation faktisch wieder so wie vor dem besagten BGH-Urteil - und entsprechend vorteilhaft für Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister.Kurzum: Mutige Anleger können noch auf den Zug aufspringen und setzen einen Stopp bei 8,50 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link