Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,385 EUR +3,64% (16.10.2023, 12:31)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,40 EUR +3,38% (16.10.23 2012:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (16.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Zum Wochenauftakt würden die Märkte immer noch die Entwicklung im Nahen Osten verarbeiten. Der DAX präsentiere sich mit leichten Verlusten, Gewinner gebe es im Leitindex heute nicht viele. Positiv abheben könne sich jedoch die Commerzbank-Aktie.Der DAX habe nach seinem schwachen Wochenausklang am Montag nur wenig Boden gut gemacht. Die Kaufbereitschaft habe sich angesichts der drohenden Eskalation des Nahost-Konflikts in Grenzen gehalten. In den ersten Handelsminuten habe der deutsche Leitindex 0,18 Prozent auf 15.214,32 Punkte gewonnen. Inzwischen sei er aber mit 0,5 Prozent ins Minus gerutscht.Wegen der bevorstehenden Bodenoffensive Israels im Gazastreifen seien die Anleger vorsichtig geblieben, habe Analyst Christian Henke vom Broker IG kommentiert. Angesichts der Drohungen aus Iran könnte der Konflikt die nächste Eskalationsstufe zur Folge haben. Davon lasse sich die Commerzbank-Aktie aber heute nicht beeindrucken: Mit einem Plus von rund drei Prozent habe sich der Titel mit deutlichem Abstand an die Spitze des Leitindex geschoben.Dabei habe die Notierung die 200-Tage-Linie bei 10,15 Euro wieder zurückerobern können. Am vergangenen Freitag sei die Commerzbank-Aktie in einem nervösen Marktumfeld unter die wichtige Unterstützung gerutscht. Darüber liege die 100-Tage-Linie bei 10,18 Euro, die ebenfalls habe geknackt werden können.DER AKTIONÄR rate deshalb in der aktuellen Situation von einem Neueinstieg ab. Anleger sollten abwarten, bis die Lage besser beurteilt werden kann, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Bankaktien seien im Allgemeinen stärker von der geopolitischen Situation abhängig, als andere Branchen. (Analyse vom 16.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link