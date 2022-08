Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,864 EUR +0,56% (10.08.2022, 15:35)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,838 EUR -0,52% (10.08.2022, 15:21)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (10.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe auf Monatssicht rund 14 Prozent Performance erzielt. Nach den starken Q2-Zahlen in der vergangenen Woche sei die Commerzbank-Aktie sogar kurzzeitig bis auf 7,34 Euro geklettert - um dann gesunderweise durchzuatmen. Glaube man jedoch den Kurszielen der Goldman-Sachs-Analysten, habe das Papier weiterhin gewaltiges Potenzial.Die US-Investmentbank habe nämlich das Kursziel für die Commerzbank-Aktie nach den Quartalszahlen von 11,60 auf 12,40 Euro erhöht und das Votum auf "neutral" belassen. Demnach hätte der Finanz-Titel mehr als 80 Prozent Luft nach oben - ausgehend vom aktuellen Kursniveau.Beim Zinsüberschuss habe die Bank gut abgeschnitten, habe Analyst Chris Hallam in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Für diese Kennziffer habe er die Schätzung für das laufende Jahr erhöht. Eine höhere Inflation dürfte für das Geldhaus leicht steigende Kosten zur Folge haben.Die Commerzbank-Aktie notiere am Mittwoch wenig bewegt im Bereich von 6,85 Euro.(Mit Material von dpa-AfX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link