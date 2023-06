Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,25 EUR +1,59% (14.06.2023, 13:20)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,235 EUR +1,44% (14.06.2023, 13:06)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort.



Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.06.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gestern habe ein Interview der "Financial Times" mit Commerzbank-Finanzvorständin Bettina Orlopp für Rückenwind bei der Aktie gesorgt. Demnach könne sich das Management vorstellen, dass es in H2 einen weiteren Aktienrückkauf gebe. Dieser könnte größer als der erst Anfang des Monats gestartete ausfallen. Die Commerzbank-Aktie ist nun aus einer Chartformation ausgebrochen.Die Commerzbank weise mit 153 Jahren eine lange Geschichte auf, Aktienrückkäufe hätten dazu bisher aber nicht gehört. Da die Sanierung bisher sehr gut vorankomme, habe sich der Vorstand entschieden einen Teil des 2022 eingefahrenen Gewinns in Höhe von 1,4 Mrd. Euro auch über Aktienrückkäufe auszuschütten. Mit der Genehmigung der EZB laufe seit 7. Juni der Rückkauf eigener Papiere für insgesamt 122 Mio. Euro.Auch mit der Dividende in Höhe von 0,20 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2022 schütte man nun erstmals seit rund fünf Jahren wieder Kapital an die Aktionäre aus. Zwar gehe es bei der Restrukturierung im Kern um Kostensenkungen und im Gegenzug eine höhere Profitabilität. Um die Aktie insgesamt attraktiver zu machen, setze das Management aber auch auf steigende Ausschüttungen an die Anteilseigner. Sprudelnde Gewinne sollten das finanzieren.Vergangenes Jahr sei das Ziel ausgegeben worden, bis zum Ende der Sanierung kommendes Jahr mindestens drei Mrd. Euro an die Aktionäre auszuschütten. Aktienrückkäufe seien demnach explizit ein Bestandteil der neuen Ausschüttungsstrategie gewesen. Deswegen verwundere es nicht, dass man nun über ein weiteres Programm im zweiten Halbjahr nachdenke. Wie DER AKTIONÄR gestern berichtet habe, habe Finanzvorständin Bettina Orlopp im Interview mit der "Financial Times" von einer denkbaren Größenordnung zwischen 200 Mio. und einer Milliarde Euro gesprochen.Die Commerzbank-Aktie habe gestern das Dreieck an der oberen Begrenzung bei 10,05 Euro aufgelöst, was charttechnisch Rückenwind gebe. Im frühen Handel lege der Kurs weiter zu. Setze sich die Aufwärtsbewegung fort, dann komme als nächstes das März-Hoch bei 12,00 Euro in Sicht.Ein weiterer Aktienrückkauf würde Sinn machen, denn das Kapital sei vorhanden. Anleger greifen nach dem Ausbruch nun zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.06.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link