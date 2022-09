Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,852 EUR +3,83% (12.09.2022, 10:48)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,894 EUR +4,72% (12.09.2022, 10:35)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (12.09.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Bankentitel würden seit letzter Woche wieder richtig Gas geben. Der Hauptgrund: Die Europäische Zentralbank (EZB) habe eine Anhebung des Leitzinses um 75 BP bekannt gegeben. Für Geldhäuser, wie die Commerzbank, bedeute das wiederum höhere Zinseinnahmen. Die Aktie sei seither im Angriffsmodus. Darauf sollten Trader nun achten.Noch oberhalb der massiven Unterstützungszone an der 6-Euro-Marke habe sich die Commerzbank-Aktie Ende August stabilisieren können. Dank der Kaufsignale beim MACD- und Stochastik-Indikator sowie dem starken Newsflow habe das Papier Fahrt genommen auf und innerhalb weniger Handelstage die Hürden an den gängigen gleitenden Durchschnitten (GD50, 100 und 200) überschritten.Nun habe der MDAX-Titel sogar die Horizontale am August-Hoch bei 7,34 Euro geknackt und nehme Kurs auf den Widerstand am Zwischenhoch bei 7,97 Euro. Hier sei jetzt erstmal Vorsicht geboten. Neben dieser Hürde sei die Aktie zudem kurzfristig überkauft, da sie seit Freitag oberhalb des Bollinger-Band notiere. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Marke nun in einem Zug durchbrochen werde, sei daher nicht allzu groß. Vielmehr sollten sich Trader dort auf die Lauer legen. Gelinge der Sprung über die Hürde nach einem kleinen Kampf, dürfte es aufgrund der hohen Aufwärtstrendintensität zügig weiter in Richtung des nächsten Widerstandsbereichs um 8,60 Euro gehen.Die Commerzbank-Aktie sei eine Wette auf die Zinswende in der Eurozone und den operativ nachhaltigen Turnaround des Geschäftsmodells. Trader sollten Widerstand am Zwischenhoch bei 7,97 Euro im Blick behalten. Könne die Hürde überwunden werden, werde ein neues Kaufsignal ausgelöst.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank