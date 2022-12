Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (07.12.2022/ac/a/d)



FrankfurtKulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der MDAX-Titel habe zuletzt mit dem schwächelnden Gesamtmarkt zurückgesetzt. Auf Wochensicht sei es rund drei Prozent bergab gegangen. Auch am heutigen Mittwoch notiere die Commerzbank-Aktie mit einem Abschlag. Dabei bringe eine aktuelle Einschätzung eines US-Analysehauses durchaus Optimismus zum Ausdruck.JPMorgan habe nämlich das Kursziel für die Commerzbank von 9,30 auf 9,80 Euro erhöht und das Rating auf "Neutral" belassen. Nach der Vorgabe hätte der Titel noch 26 Prozent Aufwärtspotenzial - ausgehend vom gegenwärtigen Kursniveau.JPMorgan-Analyst Kian Abouhossein habe in einem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick für die deutschen Banken seine bereinigten Ergebnisschätzungen (EPS) für das Institut in den beiden kommenden Jahren etwas nach oben revidiert. Damit habe er seinen höheren Prognosen für die Zinsen Rechnung getragen. Außerdem habe er den Bewertungszeitraum für die Aktie um ein Jahr in die Zukunft verschoben.Ein weiteres Argument für die Commerzbank-Aktie seien die etwas geringer gewordenen Konjunktursorgen. Die deutsche Wirtschaft sei in Q3 - durchaus überraschend - um 0,4 Prozent gewachsen. Zudem würden inzwischen zahlreiche wichtige Frühindikatoren inzwischen in eine positive Richtung zeigen. Auch die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Unternehmen habe sich nämlich zuletzt aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex sei im Oktober auf 86,3 Zähler von 84,5 Punkten im Vormonat gestiegen.Die Commerzbank-Aktie verliere am Mittwoch rund 1,2 Prozent auf 7,78 Euro. Nach unten, im Falle erhöhten Verkaufsdrucks, bilde der GD200 dann eine Unterstützung bei 7,18 Euro. Auf dem Weg in höhere Regionen mache der GD50 (aktuell: 7,86 Euro) derzeit dem Finanztitel zu schaffen. Danach würden die psychologisch wichtige 8-Euro-Marke und das Novemberhoch bei 8,25 Euro ins Visier rücken.Die Commerzbank-Aktie habe das Potenzial, 2023 zu den (heimlichen) Gewinnern zu avancieren, sofern es zu keiner stärkeren Rezession komme. Dafür spreche auch die frische Dividenden-Fantasie.Die Commerzbank-Aktie ist eine laufende Empfehlung, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)