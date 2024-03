Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,925 EUR +0,13% (18.03.2024, 12:10)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

11,925 EUR 0,00% (18.03.2024, 11:56)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (18.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.In den vergangenen Tagen habe der DAX-Titel einen Kurssprung nach dem anderen gemacht. Am Freitag sei mit 11,92 Euro auf Schlusskursbasis ein neues Jahreshoch erreicht worden. Abwärtsrisiken würden aber durch die Entwicklung bei Gewerbeimmobilien drohen.Seit Monaten würden die Märkte auf eine baldige Zinswende setzen. Doch die lasse bisher auf sich warten. Stattdessen würdem die negativen Effekte der hohen Leitzinsen unverändert fortwirken. Für Finanzinstitute äußere sich das insbesondere im Markt für Gewerbeimmobilien.Gerade in den USA stünden viele Büroflächen leer. Dementsprechend seien die Preise für derartige Immobilien im freien Fall. Davon seien auch deutsche Geldhäuser betroffen. Doch inzwischen richte sich der Fokus nicht mehr nur auf das Engagement bei US-Büroimmobilien, sondern auf ausgegebene Finanzierungen für Gewerbeimmobilien insgesamt.Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe eine Übersicht zu den Engagements einiger der größten Banken in diesem Sektor veröffentlicht. Abgesehen von Deutscher Bank , Commerzbank und Deutscher Pfandbriefbank seien alle anderen gelisteten Institute aber nicht börsennotiert.Die DZ Bank und die dazugehörige DZ Hyp, hätten ebenfalls kein Engagement bei US-Gewerbeimmobilien. Ihre Risikovorsorge betrage 111 Mio. Euro. Abgesehen davon, dass die Risikoprofile der einzelnen Darlehen nicht bekannt seien, seien Rückschlüsse auf die Commerzbank auch deshalb unmöglich, weil die DZ Bank mit 47 Mrd. Euro deutlich mehr Kredite in diesem Segment ausstehen habe.Die Voraussetzungen für weitere Kursgewinne seien gut, denn das Volumen sei in den vergangenen Tagen stetig angestiegen. Das Sentiment für Bankaktien habe sich zudem aufgehellt, da die Zinswende weiter auf sich warten lasse. Die Risiken bei Gewerbeimmobilien dürften zudem überschaubar sein.Spekulativ-orientierte Anleger können daher mit Stopp bei 9,00 Euro zugreifen. (Analyse vom 18.03.2024)