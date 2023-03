Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (14.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Aktionäre der Commerzbank hätten gestern einiges einstecken müssen. Die Aktien des Geldhauses hätten zeitweise fast 16 Prozent an Wert verloren. Am Ende habe das Papier annähernd 13 Prozent tiefer geschlossen. Am Markt gehe trotz umfangreicher Stützungsmaßnahmen der US-Regierung immer noch die Angst vor einer größeren Krise um. Bei der Commerzbank könnte es noch andere Gründe für die krasse Kursreaktion geben.Der europäische Bankensektor habe den gestrigen Tag mit einem Minus von fast sieben Prozent beendet, die rote Laterne habe die Commerzbank mit 12,7 Prozent getragen. Fundamentale Gründe habe das aber nicht gehabt. Die Commerzbank befinde sich nicht in ähnlichen Schwierigkeiten wie die SVB oder andere US-Regionalbanken. Die Commerzbank-Aktien hätten in den letzten Monaten kräftig zugelegt. Aufgrund der hohen Unsicherheit in der Branche dürften viele Anleger Kasse gemacht haben.Der Markt habe die steigenden Zinsen für Finanzinstitute mittelfristig fortgeschrieben. Nun könnten die Notenbanken in den Industrieländern aber eine Pause bei der Zinswende einlegen. Der rasante Absturz der Renditen von US-Anleihen seit vergangenem Donnerstag deute ebenfalls in diese Richtung. Gerade bei der als sehr zinssensitiv geltenden Commerzbank dürfte eine Unterbrechung oder gar ein Ende der Zinswende viele Anleger zum Verkauf der Papiere bewogen haben.Der Abverkauf bei der Commerzbank sei übertrieben, aber aktuell gehe die Angst an den Märkten um. Aus rationaler Sicht spreche wenig dafür, dass europäische Institute mit Problemen in ähnlichem Ausmaß konfrontiert sein könnten, wie US-Regionalbanken.Der Stopp des "Aktionär" liegt bei 9,00 Euro und sollte von investierten Anlegern im Blick behalten werden. Aktuell sehen Interessierte von einem Neueinstieg ab, so Fabian Strebin. (Analyse vom 14.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.