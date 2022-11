Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (14.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe letzten Mittwoch ihre Zahlen zum dritten Quartal präsentiert, die Aktie sei danach abgeschmiert. Mehr als sieben Prozent habe der Tagesverlust am Ende betragen. Nun würden sich verschiedene Experten mit ihren angepassten Empfehlungen zu der Aktie äußern. Die Deutsche Bank bleibe positiv gestimmt.Benjamin Goy von der Deutschen Bank stelle sich bei seiner Einschätzung der Commerzbank die Frage, ob das Institut eher umsichtig oder doch unangemessen vorsichtig agiere. Die Bank habe starke Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 berichtet mit einem qualitativ hochwertigen Anstieg des Zinsüberschusses. Dennoch hätten die aktualisierten und laut Selbsteinschätzung des Management "eher vorsichtigen" Ziele für 2024 zumindest auf den ersten Blick enttäuscht. Daher habe sich die Aktie am Tag der Veröffentlichung klar unterdurchschnittlich entwickelt, obwohl die Commerzbank operativ eine Outperformance gezeigt habe.Nach den Ergebnissen halte die Deutsche Bank ihre Prognosen weitgehend aufrecht, erhöhe aber die Schätzung für den Nettozinsertrag weiter. Nach den im mittleren einstelligen Bereich erhöhten Gewinnerwartungen werde die Commerzbank auf dem 4,5fachen KGV für 2023 und dem 3,6fachen für 2024 gehandelt, betone Goy. Er empfehle weiterhin den Kauf der Aktie und habe sein Kursziel von 11,00 auf 12,00 Euro erhöht.Analyst Goy sei mit seinen Schätzungen optimistischer als der Konsens. Der prognostiziere für 2023 ein KGV von 6 und für 2024 einen Wert um 4,5. Im Schnitt würden die Experten jedoch wie Goy mit steigenden Kursen rechnen: Auf Sicht von zwölf Monaten liege das durchschnittliche Kursziel bei 7,70 Euro. 14 der insgesamt 25 Analysten, die die Aktie bewerten würden, würden jetzt noch zugreifen. Die restlichen elf würden für Halten plädieren."Der Aktionär" ist weiterhin optimistisch gestimmt für die Commerzbank und empfiehlt auf dem aktuellen Niveau den Einstieg, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 6,00 Euro platziert werden. (Analyse vom 14.11.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG