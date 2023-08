Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,90 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 09.08.2023 14,20 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 07.08.2023 17,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 07.08.2023 12,50 Equal Weight Barclays Amit Goel 04.08.2023 13,00 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 04.08.2023 13,20 Kaufen DZ BANK Timo Dums 04.08.2023 13,10 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 04.08.2023 16,30 Buy UBS Mate Nemes 04.08.2023

Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,14 EUR 0,00% (15.08.2023, 14:27)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,12 EUR -0,34% (15.08.2023, 14:14)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (15.08.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 12,50 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 04.08.2023 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 4. August zu entnehmen ist, hätten die gestiegenen Zinsen die Commerzbank eine neuerliche Belastung durch die Schweizer-Franken-Kredite in Polen im zweiten Quartal verkraften lassen. Unter dem Strich habe der Konzern 565 Millionen Euro und damit ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor verdient. Damit habe das Institut besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet. Vorstandschef Manfred Knof rechne für das Gesamtjahr jetzt weiterhin mit einem Konzerngewinn deutlich über dem Vorjahreswert von 1,4 Milliarden Euro. Allein im ersten Halbjahr habe die Bank knapp 1,15 Milliarden Euro verdient.Beflügelt werde die Zuversicht von deutlich höheren Zinseinnahmen. Im zweiten Quartal sei der Zinsüberschuss im Jahresvergleich um 44 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro nach oben gesprungen. Für das Gesamtjahr rechne der Vorstand jetzt mit einem Zinsüberschuss von mindestens 7,8 Milliarden Euro. Noch im Mai habe er lediglich rund 7 Milliarden in Aussicht gestellt. Analysten seien hier allerdings schon optimistischer gewesen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Benjamin Goy, in einer Analyse vom 07.08.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung und das Kursziel von 17,00 Euro bestätigt. Das Geldhaus habe insgesamt solide Resultate vorgelegt, so Goy. Der Zinsüberschuss sei stark ausgefallen. Allerdings erscheine der avisierten neue Aktienrückkauf etwas unspezifisch.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: