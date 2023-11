Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 10,80 Underweight Barclays Amit Goel 31.10.2023 14,90 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 23.10.2023 14,30 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 19.10.2023 13,50 Kaufen DZ BANK Timo Dums 19.10.2023 16,00 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 16.10.2023 14,50 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 16.10.2023 14,60 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 29.09.2023 17,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 29.09.2023 16,30 Buy UBS Mate Nemes 29.09.2023



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,395 EUR -0,19% (07.11.2023, 08:11)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,385 EUR +0,48% (06.11.2023)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (07.11.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor der Quartalszahlen zu? 17,00 oder 10,80 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 08.11.2023 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2023 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 28. September zu entnehmen ist, wolle die Commerzbank in den kommenden Jahren mehr Geld über Dividenden und Aktienrückkäufe an ihre Aktionäre verteilen. Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2024 sollten 3 Milliarden Euro an die Anteilseigner gehen. Um das zu erreichen, werde die Ausschüttungsquote des Gewinns für das Jahr 2024 mindestens 70 Prozent betragen. Bisher sei angepeilt, die Hälfte des Gewinns über Rückkäufe und Dividenden auszuschütten.Für die Jahre 2025 bis 2027 solle die Ausschüttungsquote bei mindestens 50 Prozent liegen - allerdings nicht mehr als das Nettoergebnis nach Minderheitsanteilen und nach Abzug von Zinszahlungen für eigenkapitalähnliche Anleihen (AT1). Aktienrückkäufe und Dividenden stünden unter zusätzlichen Bedingungen.Grundlage sei eine besser eingeschätzte Profitabilität der Geschäfte. Im Jahr 2027 solle die Eigenkapitalrendite über elf Prozent liegen bei einer Eigenkapitalquote von 13,5 Prozent. Die Planung für die Geschäftsjahre 2024 bis 2027 wolle Commerzbank-Chef Manfred Knof am 8. November auf einem Kapitalmarkttag vorstellen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der Deutschen Bank, Benjamin Goy, in einer Analyse vom 29.09.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung und das Kursziel von 17,00 Euro bestätigt. Die neue Gewinnausschüttungspolitik sei sehr attraktiv und liege klar über den Konsensschätzungen, so der Analyst. Die für 2027 angestrebte Eigenkapitalrendite von mehr als 11% habe er aber bereits für 2025 erwartet.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick: