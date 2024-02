Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick:



Kursziel

Commerzbank-Aktie

(EUR) Rating

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 17,40 Buy UBS Mate Nemes 23.02.2024 13,75 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 20.02.2024 10,70 Underweight Barclays Krishnendra Dubey 16.02.2024 13,40 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 16.02.2024 14,00 Kaufen DZ BANK Timo Dums 16.02.2024 16,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 16.02.2024 12,50 Hold Berenberg Michael Christodoulou 15.02.2024 14,40 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 15.02.2024 16,40 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 15.02.2024



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,73 EUR 0,00% (26.02.2024, 08:21)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

10,72 EUR +0,19% (23.02.2024)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 25.500 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in mehr als 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,8 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (26.02.2024/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen zu? 17,40 oder 10,70 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 15.02.2024 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2023 vorgelegt.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. Februar zu entnehmen ist, habe die Zinswende der Commerzbank im vergangenen Jahr zu einem Rekordgewinn verholfen. Der Überschuss sei binnen Jahresfrist von gut 1,4 Mrd. Euro auf etwas mehr als 2,2 Mrd. Euro geklettert. Damit habe die Bank ihr bestes Ergebnis seit 15 Jahren erwirtschaftet. Experten hätten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.Konzernchef Manfred Knof habe angekündigt, die Bank werde "das Konzernergebnis im laufenden Jahr erneut steigern". Knof habe nach seinem Antritt bei der Commerzbank Anfang 2021 den Sparkurs verschärft. Die Bank habe Tausende Stellen abgebaut und ihr Filialnetz in Deutschland deutlich verkleinert.Allerdings hätte der Gewinn der Commerzbank schon 2022 erheblich höher ausfallen können, wären seinerzeit nicht die mehr als eine Milliarde Euro Belastungen durch die polnische Tochter mBank unter anderem im Zusammenhang mit Schweizer-Franken-Krediten gewesen. Auch im vergangenen Jahr hätten Sonderbelastungen in Polen in Höhe von rund 1,1 Mrd. Euro das Ergebnis gedrückt.In den nächsten Jahren sollten mehr Geschäft mit vermögenden Privatkunden und zusätzliche digitale Angebote für Firmenkunden der Commerzbank noch höhere Gewinne bescheren. Bis 2027 wolle der Vorstand das Nettoergebnis auf rund 3,4 Milliarden Euro steigern.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der UBS, Mate Nemes, in einer Analyse vom 23.02.2024 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat seine "buy"-Empfehlung bestätigt. Das Kursziel wurde von 16,30 auf 17,40 Euro erhöht. Graduelle Renditesteigerungen (RoTE) und hohe Ausschüttungen an die Aktionäre böten erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien der Bank, so der Analyst. Diese seien zudem attraktiv bewertet.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von Barclays. Analyst Krishnendra Dubey hat sie in einer Studie vom 16.02.2024 weiterhin mit dem Votum "underweight" eingestuft. Das Kursziel wurde von 10,50 auf 10,70 Euro angehoben. Nach den Zahlen für 2023 habe der Analyst geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vorgenommen. Die Änderungen seien in erster Linie auf den Ausblick zurückgegangen, den das Finanzinstitut gegeben habe, und auch auf die aktualisierten Zinserwartungen.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur Commerzbank-Aktie?