Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 14,10 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 23.02.2023 15,00 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 22.02.2023 15,60 Buy UBS Daniele Brupbacher 20.02.2023 11,00 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 20.02.2023 15,00 Buy Deutsche Bank Benjamin Goy 17.02.2023 11,00 Equal Weight Barclays Amit Goel 16.02.2023 12,60 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 16.02.2023 11,30 Halten DZ BANK Timo Dums 16.02.2023 11,60 Buy Warburg Research Andreas Pläsier 16.02.2023

10,725 EUR +1,18% (27.02.2023, 08:08)



10,67 EUR -0,56% (24.02.2023)



DE000CBK1001



CBK100



CBK



CRZBF



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen.



Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (27.02.2023/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) nach der Quartalszahlen zu? 15,60 oder 11,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG hat am 16.02.2023 ihre Zahlen für das vierte Quartal 2022 vorgelegt. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 16. Februar zu entnehmen ist, wolle die Commerzbank das Ergebnis 2023 nach dem höchsten Gewinn seit mehr als zehn Jahren weiter steigern. "Unter dem Strich soll das Konzernergebnis deutlich über dem von 2022 liegen", habe das Institut mitgeteilt. Im vergangenen Jahr habe die Commerzbank unter dem Strich gut 1,4 Mrd. Euro und damit mehr als drei Mal so viel wie ein Jahr zuvor verdient - und das trotz Belastungen in dreistelliger Millionenhöhe bei der polnischen Tochter mBank.2021 sei die Commerzbank nach einem Konzernumbau in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt und habe unter dem Strich 430 Mio. Euro verdient. In den vergangenen Monaten habe die Zinswende im Euroraum geholfen. "Die Commerzbank ist wieder da", habe Konzernchef Manfred Knof bilanziert. Nach zwei profitablen Jahren in Folge strebe die Commerzbank zurück in den DAX.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst der UBS, Daniele Brupbacher, in einer Analyse vom 20.02.2023 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "buy"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 11,00 auf 15,60 Euro angehoben. Die Dynamik steigender Zinseinnahmen ebbe noch nicht ab, so der Analyst. Bessere Berechenbarkeit schaffe mehr Vertrauen.Die niedrigste Kursprognose für die Commerzbank-Aktie kommt von RBC und liegt bei 11,00 Euro. Analystin Anke Reingen hat sie in einer Studie vom 20.02.2023 weiterhin mit dem Votum "sector perform" eingestuft. Das Kursziel wurde von 9,00 auf 11,00 Euro erhöht. Höhere Zinssätze in Kombination mit dem Fokus des Finanzinstituts auf der Kostenkontrolle sollten die Ertragskraft weiter steigern, so die Analystin. So könnte die Commerzbank dann auch ihren Kapitalausschüttungsplan in Angriff nehmen. Ein Großteil der guten Nachrichten sei allerdings bereits im Aktienkurs enthalten.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick:Börsenplätze Commerzbank-Aktie: