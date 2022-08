Kursziel

Commerzbank-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 6,90 Halten DZ BANK Timo Dums 25.07.2022 7,00 Equal Weight Barclays Amit Goel 22.07.2022 11,60 Neutral Goldman Sachs Chris Hallam 21.07.2022 8,90 Buy UBS Daniele Brupbacher 20.07.2022 8,20 Neutral J.P. Morgan Kian Abouhossein 20.07.2022 11,00 Buy Deutsche Bank Christophe Menard 18.07.2022 6,00 Sector Perform RBC Capital Markets Anke Reingen 17.07.2022 10,70 Overweight Morgan Stanley Izabel Dobreva 30.06.2022 7,00 Hold Berenberg Peter Richardson 13.06.2022

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (02.08.2022/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) vor der Quartalszahlen zu? 11,60 oder 6,00 Euro? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur Commerzbank-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.Die Frankfurter Commerzbank AG wird am 03.08.2022 ihre Zahlen für das zweite Quartal 2022 vorlegen.Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 15. Juli zu entnehmen ist, kommt ein neues Gesetz für Kreditkunden in Polen die Commerzbank und ihre dortige Tochter mBank teuer zu stehen. Weil private Kreditnehmer in Polen ihre monatlichen Ratenzahlungen für Hypothekenkredite bis Ende 2023 jetzt bis zu achtmal aussetzen könnten, sei mit einer Belastung von 210 bis 290 Millionen Euro zu rechnen. Dies werde das operative Ergebnis des Instituts im dritten Quartal entsprechend belasten. Die Bank prüfe den Angaben zufolge nun rechtliche Schritte gegen die staatliche Regelung. Commerzbank-Finanzchefin Bettina Orlopp erwarte aber für 2022 weiterhin einen Konzerngewinn von mehr als einer Milliarde Euro.Diese Prognose stehe der Managerin zufolge aber unter dem Vorbehalt, dass sich die Konjunktur nicht deutlich verschlechtere - etwa wegen weiterer Engpässe in der Gasversorgung. Sie hänge auch davon ab, dass der Konzern seine Vorsorge für das Schweizer-Franken-Portfolio der mBank nicht wesentlich erhöhen müsse. Der Streit um den Umgang mit älteren Krediten in Schweizer Franken bei der mBank laufe bereits seit Jahren. Die Commerzbank habe dafür bereits eine Belastung von 900 Millionen Euro verbucht.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der Commerzbank-Aktie anbetrifft, hat der Analyst von Goldman Sachs, Chris Hallam, in einer Analyse vom 21.07.2022 das höchste Kursziel veranschlagt. Er hat die "neutral"-Empfehlung bestätigt und das Kursziel von 12,00 auf 11,60 Euro gesenkt. Der Analyst rechne mit einem Ertragsanstieg um 13 Prozent im Vorjahresvergleich und einer Kernkapitalquote (CET1) von 13,6 Prozent. In seinem Modell habe er Sonderbelastungen im Polen-Geschäft berücksichtigt.