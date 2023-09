Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 26.000 Firmenkundenverbünden sowie knapp 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden. Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Im Segment Privat- und Unternehmerkunden steht die Bank mit den Marken Commerzbank und comdirect an der Seite ihrer Kunden: online und mobil, im Beratungscenter und persönlich vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. (29.09.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Commerzbank-Vorstand habe bei den Zielen für die Zeit nach der Sanierung 2024 nachjustiert und stelle nun höhere Eigenkapitalrenditen und eine attraktivere Ausschüttungspolitik in Aussicht. Die Commerzbank-Aktie haussiere und könne sich deutlich von der psychologisch wichtigen 10-Euro-Marke absetzen.Eigentlich habe das Management erst mit den Q2-Zahlen am 8. November die neue Strategie und damit auch die angepassten Ausschüttungsziele präsentieren wollen. Doch der Druck in den vergangenen Tagen sei zu groß geworden. Gestern Abend habe man überraschend höhere Ziele bei der Ausschüttungsquote und der Eigenkapitalrendite verkündet.Demnach wolle man im Geschäftsjahr statt bisher mindestens 50 Prozent nun nicht weniger als 70 Prozent des Gewinns ausschütten. In den Jahren 2025 bis 2027 sollten Aktionäre mindestens die Hälfte des Unternehmensgewinns über Dividenden und Aktienrückkäufe vereinnahmen können. Damit reagiere das Management auch auf die starke Kursreaktion von vergangenem Freitag, als die Aktie abgetaucht sei, da die zuerst angestrebten Ausschüttungsziele bei den Anlegern durchgefallen seien.Nun wolle man in Summe für die Geschäftsjahr 2022 bis 2024 drei Milliarden Euro an die Aktionäre ausschütten. Im Jahr 2027 erwarte der Vorstand bei einer harten Kernkapitalquote von 13,5 Prozent eine Eigenkapitalrendite von elf Prozent. Für das kommende Jahr werde indes weiterhin nur mit einer Rendite von 7,3 Prozent kalkuliert, was sehr konservativ erscheine.Die Commerzbank-Aktie reagiere im Vormittagshandel mit einem Befreiungsschlag und haussiere. Die Marke von zehn Euro habe mühelos überwinden werden können, der Kurs bewege sich nun zügig in Richtung von elf Euro. Dort habe die Notierung zuletzt Ende Juli gestanden.Spekulativ-orientierte Anleger greifen zu, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.09.2023)