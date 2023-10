NASDAQ-Aktienkurs Comcast-Aktie:

Kurzprofil Comcast Corp.:



Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, NASDAQ-Symbol: CMCSA), 1969 in Pennsylvania gegründet, entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. (30.10.2023/ac/a/n)



Toronto (www.aktiencheck.de) - Comcast-Aktienanalyse der Scotiabank:Die Analysten der Scotiabank stufen die Aktie von Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, NASDAQ-Symbol: CMCSA) von "outperform" auf "sector perform" herab und senken das Kursziel von 50 USD auf 49 USD.Der Bericht des Unternehmens für das dritte Quartal habe die Befürchtung eines weiteren Zyklus von Verlusten bei den Breitbandabonnenten wieder aufleben lassen. Die Kombination aus verlangsamtem Wachstum der Mobilfunkteilnehmer, geringerer Akzeptanz von Kabelbündeln und einem potenziellen Push-out in der Erholungsphase der Breitbandteilnehmer habe die Analysten veranlasst, eine vorsichtigere Sichtweise einzunehmen. Damit sich die Comcast-Aktie besser entwickle, müsse der Markt davon überzeugt sein, dass das Schlimmste an der Breitbandkundenfront vorbei sei. Die Analysten sähen zum jetzigen Zeitpunkt bessere Chancen bei anderen Titeln in ihrem Portfolio.Die Analysten der Scotiabank stufen die Comcast-Aktie von "outperform" auf "sector perform" herunter. (Analyse vom 27.10.2023)Börsenplätze Comcast-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Comcast-Aktie:37,87 EUR +0,99% (30.10.2023, 15:54)