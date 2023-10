NASDAQ-Aktienkurs Comcast-Aktie:

40,245 USD +1,53% (30.10.2023, 15:14)



ISIN Comcast-Aktie:

US20030N1019



WKN Comcast-Aktie:

157484



Ticker-Symbol Comcast-Aktie:

CTP2



NASDAQ-Symbol Comcast-Aktie:

CMCSA



Kurzprofil Comcast Corp.:



Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, NASDAQ-Symbol: CMCSA), 1969 in Pennsylvania gegründet, entwickelte sich im Laufe seines Bestehens von einem Betreiber von Kabelnetzen zu einem modernen Kommunikations- und Medienunternehmen. Die Gesellschaft gehört zu den größten Video-, Highspeed-Internet- und Telekommunikationsanbietern für Privat- und Geschäftskunden in den USA. (30.10.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Comcast-Aktienanalyse von Barclays:Die Analysten von Barclays senken das Kursziel für die Aktie von Comcast Corp. (ISIN: US20030N1019, WKN: 157484, Ticker-Symbol: CTP2, NASDAQ-Symbol: CMCSA) von 47 auf 44 USD.Comcast habe sich im Breitbandbereich mehr auf den Preis als auf das Wachstum der Stückzahlen konzentriert, während sich Charter weiterhin auf das Wachstum der Stückzahlen konzentriere. In einem Markt, der zunehmend wettbewerbsintensiv und gesättigt sei, ermögliche Comcasts Ansatz eine bessere Kontrolle über die Margen, weil geringere Volumina auch dazu beitragen würden, die Ausgaben für die Abonnentenakquise zu senken, was in Verbindung mit einem höheren Preis dazu führen sollte, dass die Margen stabil bleiben würden, so Barclays in einer Research-Note an die Investoren. Die Firma sage, dass ein Geschäft ohne Stückzahlenwachstum und mit reinem Fokus auf den Preis in einer Umgebung mit höherer Wettbewerbsintensität wahrscheinlich nicht die gleichen Multiplikatoren wie in der Vergangenheit erzielen werde.Die Analysten von Barclays stufen die Aktie von Comcast weiterhin mit dem Rating "equal-weight" ein. (Analyse vom 30.10.2023)Börsenplätze Comcast-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Comcast-Aktie:38,23 EUR +1,95% (30.10.2023, 14:56)