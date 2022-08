Die Inflation in Europa sei hoch und steige weiter, angetrieben vor allem von den Lebensmittel- und Energiepreisen. Die Gaspreise seien infolge der russischen Lieferkürzungen um das 20-fache gestiegen - das seien 2.000 Prozent. Die explodierenden Energiekosten würden Europa mit Sicherheit in eine Rezession stürzen. Die Zinssätze würden auch hier steigen müssen, aber die inländischen Inflationsquellen - Löhne und Mieten - seien bei weitem nicht so ausgeprägt wie in den USA.



Es sei nun ein Blick auf Großbritannien zu werfen. Wenn Liz Truss, wie allgemein erwartet, die nächste Premierministerin werde, könnte sie auf die Lebenshaltungskostenkrise mit einem außergewöhnlichen Plan reagieren. Der Plan sehe vor die Energiepreise über einen staatlich unterstützten Fonds einzufrieren, der den Energieunternehmen Geld leihen solle. Die Darlehen würden zurückgezahlt werden, wenn die Gaspreise fallen würden. Das Ergebnis wäre eine niedrigere Inflation, ein geringerer Aufschlag auf indexgebundene Staatsanleihen, niedrigere Sozialversicherungsbeiträge und höhere persönliche Einkommen. Dadurch könnte sogar eine Rezession abgewendet werden. Der Plan würde jedoch massive, unbefristete Subventionen erfordern, und von einem starken Rückgang der Gaspreise abhängen. Es wäre also eine Strategie mit hohem Risiko und hohem Gewinn.



Der Hintergrund sei also äußerst beunruhigend für Großbritannien im Allgemeinen und das Britische Pfund im Besonderen. Nach dem überraschenden Anstieg der Inflation in Großbritannien vor zwei Wochen sei die Erwartung auf künftig steigende Bankzinsen sprunghaft angewachsen. Diese würden normalerweise Kapitalzuflüsse mit sich bringen und das Britische Pfund stärken - doch die Währung habe sich nicht erholen können. Mehrere Wirtschaftsexperten hätten angemerkt, dass dies die Art von Reaktion sei, die man in einem Schwellenland sehe. Die Experten würden denken, das sei übertrieben. Aber da sich das Leistungsbilanzdefizit auf 5 Prozent des BIP zubewege und die Gaspreise in die Höhe schnellen würden, bestehe die reale Gefahr, dass das Britische Pfund gegenüber dem starken US-Dollar abstürze. Das Allzeittief habe im Februar 1985 bei 1,05 US-Dollar gelegen, knapp über der Parität. Vielleicht sehen wir dieses Niveau wieder, so die Experten von Columbia Threadneedle Investments.



Insgesamt seien dies schlechte Nachrichten für Risikoanlagen. Die Experten würden davon ausgehen, dass die Aktienkurse sinken würden. (31.08.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jede Woche kommentiert Steven Bell, Chefvolkswirt bei Columbia Threadneedle Investments für die EMEA-Region, das makroökonomische Umfeld und die Nachrichten, die die Märkte beherrschen.In dieser Woche befasse sich der Ökonom mit dem Britischen Pfund und der Wahrscheinlichkeit einer ausgewachsenen Krise in Großbritannien in diesem Winter. Doch zunächst gehe er näher auf die Zinssätze in den USA und die Gaspreise in Europa ein.