Börsenplätze Coloplast-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coloplast-Aktie:

119,65 EUR +9,82% (09.02.2024, 19:11)



Nasdaq Copenhagen-Aktienkurs Coloplast-Aktie:

891,00 DKK +9,70% (09.02.2024, 16:59)



ISIN Coloplast-Aktie:

DK0060448595



WKN Coloplast-Aktie:

A1KAGC



Ticker-Symbol Coloplast-Aktie:

CBHD



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Coloplast-Aktie:

CLPBF



Kurzprofil Coloplast A/S:



Coloplast A/S (ISIN: DK0060448595, WKN: A1KAGC, Ticker-Symbol: CBHD, Nasdaq OTC-Symbol CLPBF) ist ein international tätiges dänisches Unternehmen der Medizinprodukte-Branche. Coloplast bietet Produkte und Serviceleistungen an, und entwickelt in Zusammenarbeit mit den Anwendern neue Produkte. Coloplast bietet neben Stoma-Produkten auch Erzeugnisse für die Bereiche Inkontinenz- und Wundversorgung sowie Urologie an. (09.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coloplast-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coloplast A/S (ISIN: DK0060448595, WKN: A1KAGC, Ticker-Symbol: CBHD, Nasdaq OTC-Symbol CLPBF) unter die Lupe.Nach einem Mehrjahrestief Mitte November gehe es für den dänischen Medizingerätehersteller Coloplast stetig aufwärts. Dabei würden die Konzernzahlen und eine neue Innovation einen weiteren Kursschub verleihen.Obwohl Coloplast schon eine mehr als 65-jährige Historie ausweise, sei das Unternehmen bei den meisten Anleger noch weitestgehend unbekannt. Der Konzern sei weltweit tätig und vertreibe seine Produkte in mehr als 140 Ländern. Höchste Priorität habe dabei die Forschung und Entwicklung von Produkten, um die Lebensqualität und das Wohlbefinden der Menschen zu verbessern, die auf die Produkte von Coloplast angewiesen seien.Coloplast habe ein neues Produkt für die Blasenentleerung entwickelt: einen Einmalkatheter, der auf innovativer Technologie basiere und den Anwendern erhebliche Vorteile biete. Die fortschrittliche "Micro-hole Zone Technologie" ermögliche eine angenehme Nutzung, gewährleiste einen schnellen und kontinuierlichen Harnabfluss und trage dazu bei, das Risiko von Harnwegsinfektionen zu reduzieren. Dieses wegweisende Produkt sei nun in Deutschland speziell für Männer erhältlich. "Mit Luja etablieren wir einen völlig neuen Standard für Einmalkatheter", sage Christoph Süme, Geschäftsführer der Coloplast GmbH. "Nach etwa sieben Jahren Entwicklung und Erprobung können wir den Anwendern nun ein Produkt anbieten, das einen echten Unterschied macht - durch den deutlich einfacheren Gebrauch und seinen medizinischen Nutzen."Coloplast, verzeichnete starke Ergebnisse für sein jüngstes Quartal. In den Monaten von Oktober bis Dezember hätten die Dänen einen Umsatz von 6,6 Mrd. Dänischen Kronen (entsprechend 885 Mio. Euro) erwirtschaftet, was einem Anstieg von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspreche. Der Nettogewinn habe sich ebenfalls um 8 Prozent auf 1,2 Mrd. Kronen (161 Mio. Euro) erhöht. Alle Geschäftsbereiche von Coloplast hätten deutliche Zuwächse verzeichnet.Die Nachrichten würden an der Börse allesamt gut ankommen, in einem schwächeren Marktumfeld könne die Coloplast-Aktie knapp acht Prozent zulegen.Seit Markierung eines Mehrjahrestiefs Mitte November gehe es für die Coloplast-Aktie steil bergauf und habe seitdem einen Wertzuwachs von knapp 30 Prozent generiert. Dabei habe sich das Chartbild mit Überschreiten der 200-Tage-Linie erheblich verbessert. Coloplast steigere seit 14 Jahren kontinuierlich die Dividenden, dabei seien diese auf Sicht von fünf Jahren im Durchschnitt um etwas mehr als sechs Prozent gesteigert worden. Trotz der allesamt positiven Eckpunkte setzt DER AKTIONÄR auf andere Medizingeräte-Hersteller wie Eckert & Ziegler, Siemens Healthineers und Intuitive Surgical, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 09.02.2024)