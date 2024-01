NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

153,88 USD -3,48% (09.01.2024, 16:29)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (09.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Needham & Co:John Todaro, Analyst von Needham & Co, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 160 USD auf 180 USD.Todaro nenne die Coinbase-Aktie außerdem seinen "Top Pick für 2024" und nehme sie in seine "Conviction List" auf. Der Analyst sei beeindruckt vom Produktwachstum bei Coinbase, einschließlich der Einführung von Derivaten, der internationalen Expansion und der Einführung der Base Chain. Todaro sehe Coinbase im Jahr 2024 besser positioniert als während des letzten Krypto-Bullenzyklus im Jahr 2021 und sei der Ansicht, dass es eine hohe Retail-Trading-Take-Rate bei oder über 170 Basispunkten beibehalten und gleichzeitig Marktanteile im Handel gewinnen könne.John Todaro, Analyst von Needham & Co, bestätigt das Rating "buy" für die Coinbase-Aktie. (Analyse vom 08.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:142,82 EUR -1,84% (09.01.2024, 16:43)