79,93 USD +11,71% (03.07.2023, 19:00)



US19260Q1076



A2QP7J



1QZ



COIN



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (05.07.2023/ac/a/n)

Minneapolis (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Piper Sandler:Patrick Moley, Analyst von Piper Sandler, streicht seine Kaufempfehlung für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und senkt das Kursziel.Der Analyst begründe die Herabstufung mit der Bewertung und der Überzeugung, dass der jüngste Fall, der von der SEC vorgebracht worden sei, sowie der anhaltende Mangel an regulatorischer Klarheit in den USA zu viel Unsicherheit geschaffen habe, um die Einnahmen in den kommenden Jahren vorsichtig zu prognostizieren. Die Coinbase-Aktie sei seit Jahresbeginn um 126% und seit Juni um 55% gestiegen, angetrieben durch eine Kombination aus steigenden Kryptopreisen und einer Reihe von großen Vermögensverwaltern, die sich für börsengehandelte Spot-Bitcoin-Fonds anmelden würden. Allerdings hätten die steigenden Kryptopreise in den letzten Quartalen nicht zu einem erhöhten Handelsvolumen für das Unternehmen geführt, und der Zeitpunkt der Genehmigung eines Spot-Bitcoin-ETFs sei nur eine Vermutung. Im zweiten Quartal würden die Analysten erwarten, dass Coinbase seine niedrigsten vierteljährlichen Handelsvolumina und monatlichen Transaktionsnutzerzahlen seit über zwei Jahren melden werde.Patrick Moley, Analyst von Piper Sandler, stuft die Coinbase-Aktie von "overweight" auf "neutral" zurück. Das Kursziel werde von 65 auf 60 USD reduziert. (Analyse vom 05.07.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:71,81 EUR -1,67% (05.07.2023, 13:24)