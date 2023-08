Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

75,13 EUR -1,09% (11.08.2023, 15:14)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

83,39 USD -1,13% (10.08.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (11.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Dan Dolev von Mizuho Securities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein.Nach dem Verlust von geschätzten 400 Basispunkten Marktanteil an Robinhood im zweiten Quartal scheinen Managementkommentare beider Unternehmen darauf hinzudeuten, dass es im Juli zu einer weiteren Aktienverschiebung von Coinbase zu Robinhood kommen wird, so Mizuho-Analyst, Dan Dolev, in einer Research-Note.Das Unternehmen glaube, dass dies mit den "aggressiven" Preiserhöhungen von Coinbase für Privatanleger in den letzten Monaten zusammenhängen könnte. Solche Erhöhungen könnten sich als nicht nachhaltig erweisen, da die Aktienverluste des Unternehmens zunähmen, so das Unternehmen.Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Coinbase weiterhin mit "underperform" ein und sieht das Kursziel bei 27 USD. (Analyse vom 11.08.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: