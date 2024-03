Ein neues Allzeithoch beim Bitcoin sei zum Greifen nah. Trotz der wahnsinnigen Rally bei Coinbase und MicroStrategy bleibe "Der Aktionär" sowohl für Bitcoin als auch die beiden Aktien bullish gestimmt und rate zum Kauf.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Aktien von Coinbase (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) und MicroStrategy (ISIN: US5949724083, WKN: 722713, Ticker-Symbol: MIGA, NASDAQ-Symbol: MSTR) hätten am Montag die jüngste Korrektur endgültig hinter sich gelassen und würden ihre Rally aufgrund der Stärke des Bitcoin-Kurses fortsetzen, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Die Kryptowährung sei am Montag wieder über die 70.000-USD-Marke angestiegen und könnte schon bald ein weiteres Allzeithoch markieren.Im vorbörslichen US-Handel notiere die Aktie von MircoStrategy erstmals über der Marke von 2.000 USD und damit auf einem neuen Jahreshoch. Das gleiche gelte auch für das Papier von Coinbase, welches seit seinem Allzeittief bei 31,83 USD im Januar 2023 beeindruckende 800% zugelegt habe. Nun nehme die Aktie Kurs auf die 300-USD-Marke.Rückenwind für die beiden Papiere gebe es vom Bitcoin. Dessen Kurs sei am Montag wieder über die 70.000-USD-Marke angestiegen und befinde sich nur noch ca. 5% unter seinem Allzeithoch.In diesem Szenario sollten die Aktien von MicroStrategy und Coinbase nach wie vor kein Halten kennen. Kurse in Richtung 2.500 USD bei dem Sailor-Unternehmen und 350 USD bei dem Kryptobörsen-Anbieter seien wahrscheinlich.