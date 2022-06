Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (27.06.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) unter die Lupe.Die jüngste Erholung der Coinbase-Aktie erfahre am Montag einen deutlichen Dämpfer. Nach der Abstufung von "neutral" auf "sell" durch Goldman Sachs gebe der Kurs fast zweistellig nach. Die Analysten der US-Investmentbank würden erwarten, dass die Umsätze des Unternehmens in erheblichen Umfang einbrechen dürften. Auch ein weiterer Stellenabbau dürfte anstehen.Goldman Sachs habe das Kursziel für die Coinbase-Aktie von 70 auf 45 USD gesenkt. Die Coinbase-Aktie reagiere mit deutlichen Kursverlusten. Damit sei der zarte Erholungsversuch, den sie letzte Woche gestartet habe, wieder dahin. Die nächste Unterstützung finde sich beim Zwischentief von Mitte Mai bei 54 USD.Das schwierige Kryptoumfeld treffe die Handelsplattform auf voller Breitseite. "Der Aktionär" rate daher weiter davon ab, bei Coinbase ins fallende Messer zu greifen, so Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.06.2022)Börsenplätze Coinbase-Aktie: