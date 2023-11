Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

96,36 EUR +6,11% (20.11.2023, 20:33)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

105,76 USD +6,77% (20.11.2023, 20:24)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (20.11.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Coinbase notiere am Montag zum ersten Mal seit Ende Juli wieder über der 100-Dollar-Marke, während der Bitcoin bereits ein neues Jahreshoch markiert habe. Typischerweise folge dieses auch bei der Coinbase-Aktie, worauf "Der Aktionär" schon am 20. Oktober hingewiesen habe. Der empfohlene Schein liege schon mehr als 60 Prozent vorne.Ende Oktober sei der Bitcoin über die 30.000-Dollar-Marke und anschließend auf ein neues Jahreshoch angestiegen. Davon habe die Coinbase-Aktie allerdings nicht sofort profitieren können. Zwischenzeitlich sei sie sogar nochmal auf 70,42 Dollar gefallen und habe das Oktober-Tief damit nur ganz knapp nicht unterschritten.Doch seitdem kenne der Titel nur noch den Weg nach oben. Aus charttechnischer Sicht dürfte der jüngste Anstieg allerdings noch längst nicht das Ende der Rally gewesen sein. Denn das bullishe Momentum nehme weiterhin zu und weder der MACD-Indikator noch der RSI hätten alarmierend hohe Werte erreicht, die ein Top signalisieren würden. Es dürfte deshalb noch genug Spielraum nach oben geben.Das nächste Kaufsignal wäre ein Tagesschlusskurs über der psychologisch wichtigen 100-Dollar-Marke. Dieses dürfte dann dazu führen, dass die Aktie das Jahreshoch bei 114,43 Dollar in Angriff nehme. Sollte der Titel auch diese Hürde überwinden können, sei das nächste Ziel das Mai-Hoch aus 2022 bei 132,81 Dollar.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.Der Vorstand der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Leon Mülller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.