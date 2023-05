Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Coinbase habe am Mittwoch seinen Wochengewinn ausgebaut. Bereits am Montag habe "Der Aktionär" zum Kauf der Krypto-Aktie geraten. Schon zwei Tage später notiere sie rund 6 Prozent höher. Doch aus charttechnischer Sicht könnte die Rally gerade erst beginnen, wenn die Papiere den nächsten Widerstand überwinden würden.Nachdem Coinbase am Montag einen Intraday-Turnaround von 5 Prozent hingelegt habe, habe sie den Dienstag mit einem deutlichen Plus von 3,63 Prozent beendet und damit das bullishe Signal bestätigt.Nun befinde sich die Aktie zwischen den beiden GDs 50 und 200 bei 62,70 respektive 60,84 Dollar. Zwar könne es sein, dass sie die beiden GDs noch mehrmals teste, doch final sollte sie nach oben ausbrechen und die Widerstandszone an der 72-Dollar-Marke erreichen. Dort befänden sich mehrere Hochs aus dem April, die die Bullen vorerst Bremsen könnten.Gelinge Coinbase sogar der Sprung über diesen Bereich, dürfte das offene Gap vom 22. März schnell gefüllt und die Marke von 76,86 Dollar erreicht werden.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Coinbase.