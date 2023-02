Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

61,35 EUR -0,16% (17.02.2023, 14:34)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

65,59 USD -5,41% (16.02.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (17.02.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Washington, DC (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Chase White von Compass Point:Chase White, Analyst von Compass Point, stuft die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) von "neutral" auf "buy" hoch.Chase White habe Coinbase hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 100 USD angehoben, nachdem er die Schätzungen vor dem Q4-Gewinnbericht des Unternehmens am 21. Februar aktualisiert habe. Das Unternehmen sei der Ansicht, dass Coinbase gut positioniert sei, um Marktanteile zu gewinnen, wenn der Krypto-Bullenmarkt zurückkehre, was seiner Ansicht nach Ende 2023 beginnen und bis 2024 andauern werde, insbesondere unter den US-Kleinanlegern.Coinbase sehe sich derzeit mit regulatorischen Unsicherheiten in Bezug auf verschiedene Aspekte seines Geschäfts konfrontiert, aber das Unternehmen glaube, dass "die meisten Probleme wahrscheinlich keine wesentlichen negativen Auswirkungen auf den Betrieb haben werden, wenn alles gesagt und getan ist", so der Analyst.Chase White, Analyst von Compass Point, stuft die Aktie von Coinbase Global von "neutral" auf "buy" herauf. (Analyse vom 17.02.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie: