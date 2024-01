NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

139,44 USD -1,22% (12.01.2024, 15:53)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (12.01.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von BofA Securities:BofA Securities stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) weiterhin mit "underperform" ein, hebt aber das Kursziel von 66 USD auf 79 USD an.Nach dem Erreichen von "Mehrjahrestiefs" im dritten Quartal würden die Daten darauf hindeuten, dass Coinbase das Transaktionsvolumen im vierten Quartal übertreffen werde. BofA sehe jedoch weiterhin Risiken in den Aktien angesichts der Unvorhersehbarkeit des Kryptomarktes, einer fehlenden Umsatzdiversifizierung und anhaltender regulatorischer und rechtlicher Probleme.BofA Securities hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "underperform"-Rating für die Coinbase-Aktie bestätigt. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:124,10 EUR -3,51% (12.01.2024, 16:07)