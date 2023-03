NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

64,27 USD -16,68% (23.03.2023, 14:37)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (23.03.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Analyst Dan Dolev von Mizuho Securities USA:Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, nennt das Kursziel von 30 USD für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN).Dan Dolev behalte ein "underperform"-Rating für Coinbase mit einem Kursziel von 30 USD, nachdem das Unternehmen eine Wells Notice von der SEC erhalten habe, in der gewarnt werde, dass die Aufsichtsbehörden planen würden, Vollstreckungsmaßnahmen für potenzielle Verstöße gegen die Wertpapiergesetze zu ergreifen, die wahrscheinlich auf Alt-Coins und Staking abzielen würden. "Dies ist ein deutlicher Überhang für die Aktie", sage der Analyst den Investoren in einer Forschungsnotiz. Das Unternehmen sage, dass, selbst wenn es keine kurzfristige Störung gebe, Alt-Coins letztendlich eine Registrierung erfordern könnten, und das Risiko einer Antragsverweigerung könnte die Fähigkeit von Coinbase, Einnahmen zu generieren, erheblich beeinträchtigen. Es stelle fest, dass Alt-Coins und Staking 30% bis 35% der Gesamteinnahmen von Coinbase im vierten Quartal ausgemacht hätten.Dan Dolev, Analyst von Mizuho Securities USA, stuft die Aktie von Coinbase unverändert mit "underperform" ein. (Analyse vom 23.03.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:59,23 EUR -17,21% (23.03.2023, 14:52)