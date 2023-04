NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

68,95 USD +1,64% (13.04.2023, 22:00)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (14.04.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von Mizuho Securities USA:Die Analysten von Mizuho Securities USA stellen das Kursziel in Höhe von 30 USD für die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in Aussicht.Laut Mizuho könnten Investoren, die erwarten würden, dass der Anstieg des Bitcoins auf 30.000 USD das Handelsvolumen bei Coinbase ankurbeln werde, "ein böses Erwachen erleben". Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen des Unternehmens liege im April bei weniger als 1 Mrd. Dollar, gegenüber 1,6 Mrd. Dollar im März, so die Analysten in einer Research Note. Die Firma glaube, dass große institutionelle Akteure Bitcoin kaufen würden, in der Hoffnung, dass der Einzelhandel folgen würde, sage aber, dass der Einzelhandel "uninteressiert zu sein scheint". Die Volumina auf Coinbase, einer "Go-to"-Plattform für den Einzelhandel, seien trotz der Bitcoin-Rally rückläufig, behaupte Mizuho.Die Analysten von Mizuho Securities USA bewerten die Aktie von Coinbase weiterhin mit dem "underperform"-Rating". (Analyse vom 13.04.2023)Börsenplätze Coinbase-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:64,39 EUR +3,17% (14.04.2023, 09:08)