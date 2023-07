Hinweis auf Interessenkonflikte:



Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Bitcoin.



Börsenplätze Coinbase-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

75,13 EUR -2,64% (13.07.2023, 17:08)



NASDAQ-Aktienkurs Coinbase-Aktie:

84,82 USD -1,33% (13.07.2023, 16:44)



ISIN Coinbase-Aktie:

US19260Q1076



WKN Coinbase-Aktie:

A2QP7J



Ticker-Symbol Coinbase-Aktie:

1QZ



NASDAQ-Symbol Coinbase-Aktie:

COIN



Kurzprofil Coinbase Global Inc.:



Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) ist ein US-amerikanisches Unternehmen, das eine Handelsplattform für Kryptowährungen betreibt. Über Coinbase können Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum, Ethereum Classic, Bitcoin Cash, XRP, Litecoin und viele weitere gehandelt und in offizielle Währungen, wie US-Dollar und Euro, getauscht werden. (13.07.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Coinbase-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Coinbase Global Inc. (ISIN: US19260Q1076, WKN: A2QP7J, Ticker-Symbol: 1QZ, NASDAQ-Symbol: COIN) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Ungeachtet der Klage der US-Börsenaufsicht SEC gegen das Unternehmen und den damit verbundenen Risiken für das operative Geschäft in den USA habe die Aktie von Coinbase seit Mitte Juni in der Spitze mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen. Nun würden allerdings zahlreiche Analysten die Reißleine ziehen - und auch Cathie Wood habe zwischenzeitlich verkauft.Barclays-Analyst Benjamin Budish etwa sehe das Ende der Fahnenstange bei Coinbase nun erreicht und habe die Aktie daher abgestuft - von "Market Perform" auf "Underperform". Sein Kursziel habe er dabei zwar von 61 auf 70 Dollar erhöht, doch auch damit signalisiere er noch rund 18 Prozent Rückschlagrisiko.Nach dem kräftigen Kursanstieg der letzten Wochen gebe es nur noch "wenige kurzfristige Treiber, vor allem aus fundamentaler Perspektive", so der Experte. Er verweise darüber hinaus auf Gegenwind in Gestalt eines weiterhin rückläufigen Handelsaufkommens auf der Plattform und der großen juristischen Unsicherheit im Zusammenhang mit der Klage der SEC gegen das Unternehmen.Unter anderem mit Verweis auf das anhaltend schwache Handelsvolumen im zweiten Quartal habe bereits am Vortag auch Simon Clinch von Atlantic Equities vor einer Enttäuschung bei der nächsten Zahlenvorlage und daraus resultierende Rückschlag-Risiken gewarnt. Folglich habe er seine Kaufempfehlung gestrichen und die Aktie auf "neutral" abgestuft. Das auf 80 Dollar erhöhte Ziel liege dabei ebenfalls unter dem aktuellen Kursniveau.Noch wesentlich tiefer - nämlich bei 49 Dollar - veranschlage derweil Jason Kupferberg von der Bank of America den fairen Wert der Coinbase-Aktie. Nach dieser Maßgabe hätte die Aktie nun mehr als 40 Prozent Luft nach unten. Er rate daher auch weiterhin zum Verkauf der Aktie.Auch Coinbase-Fan Cathie Wood und ihre Investmentgesellschaft ARK hätten den jüngsten Anstieg auf ein Elf-Monats-Hoch bei rund 90 Dollar zur Wochenmitte genutzt, um ein paar Gewinne zu realisieren. Beim ersten Verkauf von Coinbase-Aktien seit fast einem Jahr habe sie laut Bloomberg rund zwölf Millionen Dollar erlöst.Ungeachtet des Teilverkaufs bleibe Coinbase allerdings die drittgrößte Position im Flaggschiffprodukt ARK Innovation ETF (ARKK). Zuvor habe die Gesellschaft immer wieder Aktien von Coinbase nachgekauft - auch, als die SEC das Unternehmen Anfang Juni verklagt habe und der Kurs bis in den Bereich von 50 Dollar abgesackt sei.Der Rechtsstreit mit der SEC dürfte nicht nur lang und teuer werden, sondern berge auch ein kaum kalkulierbares Risiko für das operative Geschäft im wichtigen US-Markt."Der Aktionär" teilt Woods Zuversicht bezüglich Coinbase daher nicht, sondern rät vom Kauf der Aktie ab. Wer im Krypto-Sektor aktiv werden will, sollte lieber direkt auf den Bitcoin setzen oder einen Blick auf die laufenden "Aktionär"-Empfehlungen Marathon Digital, Microstrategy und Riot Platforms werfen, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 13.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link